H&M da descuentos por ropa usada: se conjura para recolectar 20.000 toneladas

H&M va poco a poco alzando el vuelo tras pasar unos años complicados. La multinacional sueca 'low cost' se ha visto desplazado por sus grandes rivales -Inditex y Primark- en las últimas temporadas y sus números comenzaron a teñirse de rojo, lo que provocó ajustes en el negocio, cierre de tiendas e incluso la desaparición de una de sus marcas, Cheap Monday. Si bien el pasado año logró crecer en España a pesar del parón del mercado textil, y aumentó sus ventas un 8,2%, hasta superar los 700 millones de euros. Pero esa no es la única buena noticia que tuvo.

Porque H&M no solo tiene el objetivo de ser una empresa rentable -como todas-, sino también de devolver parte de lo mucho que recibe al medio ambiente; por ello, en 2013 puso un ambicioso programa en marcha: la recogida de ropa usada en sus tiendas. Una iniciativa que ninguna firma de moda había realizado hasta entonces y que está dando resultados, porque el pasado año ya lograron recolectar más de 20.000 toneladas de ropa vieja en sus establecimientos.

Así, el grupo se acerca a su gran objetivo, alcanzar las 25.000 toneladas de ropa en 2020. Una meta que ven asumible, ya que el pasado año recogieron un 15% más de prendas usadas, por lo que si el ritmo se mantiene se podría llegar a esa cifra. Pero, para lograrlo hace falta algo más que buenos propósitos. H&M premia a los clientes que contribuyen con este objetivo: ropa usada a cambio de descuentos en sus tiendas.

Por cada bolsa de ropa vieja que los clientes depositan en los contenedores que la marca tiene en sus establecimientos, reciben un cupón de descuento para su próxima compra en H&M. De hecho, ahora y hasta el 24 de febrero, por cada bolsa que lleven con ropa usada recibirán dos cupones de descuentos de 5 euros que se podrán restar de compras superiores a 30 euros.

Este premio podría considerarse algo incoherente, teniendo en cuenta sobre todo que el programa de recogida se ha puesto en marcha para reducir el impacto de la moda en el medio ambiente -ya es la segunda industria más contaminante por detrás de la petrolera-. Si se recolecta ropa a cambio de incentivar nuevas compras con rebajas especiales, ¿se está actuando eticamente? A esta pregunta nos responden desde H&M contundentemente: "Los cupones descuento son una forma de mostrar a nuestros clientes lo valiosa que es la ropa". Es decir, con este premio la firma quiere darles a entender el valor que para ellos tiene la ropa usada, de ahí que les haga ese 'regalo'.

¿Y qué hacen con esa ropa?

Una vez que H&M tiene estas prendas que sus clientes en todo el mundo ya no usan, ¿qué es lo que sucede? Pues bien, la casa sueca tiene diversas formas de darle una segunda vida a esa ropa. En primer lugar, la que está en buen estado se revende como artículos de segunda mano, pero en tiendas especializadas de este tipo, no en las suyas, aclaran. Por su parte, la que ya no está bien se recicla y se utiliza para confeccionar otros productos expresamente reciclados. Incluso se hacen paños de limpieza, algo que mucha gente hace en su casa con la ropa vieja.

Así, las fibras que puedan usarse se emplean para hacer ropa con materiales reciclados, algo que lo que H&M va por delante de sus competidores con su línea 'Conscius Exclusive', que desde 2010 se presenta cada primavera con prendas confeccionadas exclusivamente con materiales orgánicos o reciclados. Una línea que es todo un éxito y que ha llegado a presentarse en desfiles.

Además, esta ropa también se emplea para fabricar productos para otras industrias, como la del automóvil. A partir de estas prendas usadas se fabrican materiales aislantes para coches, dándole una curiosa segunda vida a la ropa, lo que demuestra que puede tener más de una y de dos. Como señala H&M, su objetivo es lograr un modelo 'circular' en el que la ropa se recicla una y otra vez y nunca muere, para lo que trabaja activamente con el objetivo de que esa ropa vieja se pueda convertir en nueva y no morir nunca.

La técnica de recogida de ropa de H&M no ha tardado de ser replicada por sus competidores, que no quieren quedarse rezagados en esta carrera por la sostenibilidad. Es el caso de Inditex, en cuyas tiendas también puede depositarse ropa que ya no se usa e incluso pedir que la recojan en casa. En su caso, esa ropa se destina a Caritas España. Eso sí, para que lo recojan en casa es necesario hacer un pedido en alguna de sus tiendas antes, si no, el mensajero no irá a por la ropa.