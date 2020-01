Anécdotas de los Goya: de la metedura de pata de Peeeedro a la heroína Silvia Abril

El cine español celebraba su gran fiesta anual este sábado por todo alto. La gala de la 34 edición de los Premios Goya partía con dos películas favoritas: ‘Mientras dure la guerra’, de Alejandro Amenábar, y ‘Dolor y Gloria’, de Pedro Almodóvar. El Palacio de los Deportes José María Carpena de la ciudad de Málaga reunía a grandes estrellas de la gran pantalla como Penélope Cruz o Antonio Banderas, testigos en primera fila del evento presentado por Silvia Abril y Andreu Buenafuente.

El desliz de Pedro Almodóvar sobre los Oscars 2020

La previa de los Goya dejaba uno de los momentazos de la noche. Durante la entrevista del periodista de Televisión Española, Carlos del Amor, Pedro Almodóvar desvelaba que Penélope Cruz será la encargada de entregar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. “Eso no se podía decir”, comentaba la actriz entre risas al director. Estas declaraciones han corrido como la pólvora en las redes sociales como una buena señal de cara al próximo 10 de febrero, fecha en la que se darán a conocer los ganadores. No sería la primera vez que Penélope Cruz entregue un Oscar al director ya que, en el año 2000, con su grito de “¡Pedro!”, le coronaba por ‘Todo sobre mi madre’.

Goya a mejor actriz revelación con 84 años

El primer premio de la noche arrojaba la primera sorpresa de los Goya. La actriz gallega Benedicta Sánchez, a sus 84 años, se hacía con el Goya a mejor actriz revelación por ‘Lo que arde’. Sorprendida, dedicaba el premio a Galicia y a sus nietos. "La vida está llena de sorpresas y esta es una de ellas”, comentaba ante los aplausos del público.

Una gala llena de reivindicaciones

Tras un año agitado en lo referido a la Política, era inevitable alguna alusión sobre este tema. Andreu Buenafuente, bromeaba con la presencia de Pedro Sánchez: "No sé como referirme a usted". Hace 15 años que los Goya no contaban con la presencia del presidente del Gobierno. Y no se olvidaba de Cataluña. El presentador daba la enhorabuena al cine español por el número espectadores que reunió en 2019, “la reunión con el mayor número de personas sin que les disuelva la policía”.

De Pedro a Pedro

Dos de los protagonistas de la noche han aprovechado la gala para lanzarse un mensaje. Pedro Almodóvar, cuando recogía el Goya a mejor guion original se dirigía a Pedro Sánchez: “Quería decirle que, en los próximos cuatro años, él va a ser el coautor de los ciudadanos españoles. Espero que a él le vaya muy bien porque si a él le va bien nos va a ir bien a todos los demás”.

Silvia Abril, la heroína más feminista

Uno de los números más aplaudidos de la noche lo protagonizaba Silvia Abril. Parodiando una actuación de Beyoncé, la actriz y cómica aprovechaba para lanzar un mensaje feminista a la audiencia. “Soy actriz en España, soy invisible desde que cumplí los 40”, comentaba arrancando los aplausos del público. Y no se quedaba ahí. Silvia completaba su presentación rechazando las críticas que recibe: “Que si soy la señora de, si me expreso en mi lengua materna, y, sobre todo, cuando digo que soy catalana”.

Las hijas de Marisol recogen el Goya de Honor 2020 en su nombre

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegaba cuando la cantante Amaia entonaba la ‘Canción de Marisol’. Así empezaba un sentido homenaje a la actriz y cantante, que en esta edición se hacía con el Goya de Honor. Tras la ganadora de ‘OT 2017’, Celia Flores, hija de Marisol, hacía lo propio con el conocido tema ‘Estando contigo’. Tampoco podía faltar sus hijas Tamara Flores y María Esteve. Precisamente, esta última era la encargada de agradecer el premio: “Hace 30 años nuestra medre tomó la decisión de alejarse de los focos para siempre. Hoy, emocionada y súper agradecida a la Academia y los compañeros, nos está viendo en un lugar tranquilo. no nos podemos sentir más orgullosas de recibir este premio en su nombre”.

Sin poder contener las lágrimas por la emoción, María Esteve destacaba el trabajo de su madre, que “ha hecho feliz a muchísimas personas con su trabajo a lo largo de su vida”. Para acabar, lanzaba un último mensaje a Marisol: “Solamente queremos decirte, querida mamá, desde ese lugar en calma, que la profesión que te ha visto crecer te ha dado este reconocimiento que tanto te mereces. Querida Pepita, este Goya de Honor va para ti”.

Una espontánea salta al escenario ante la incertidumbre de ‘Los Javis’

Con Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre el escenario y listos para entregar el Goya a la mejor película documental, se producía un momento de incertidumbre. Entre el público aparecía la figura de una mujer semidesnuda, cubierta solo por pegatinas, que corría en dirección al lugar donde estaban ‘los Javis’. En ese momento han aparecido dos miembros de seguridad y se han llevado a los directores del escenario. En su lugar, la espontanea, con un cartel que expresaba “Salvemos el planeto”, se ponía a los micrófonos. “A veces la realidad se impone a la ficción”, comentaba para explicar que esta puesta en escena estaba más que preparada. Así pasaba a otorgar el Goya a la película ‘Ara Malikian: una vida entre las cuerdas’.

Las palabras de Antonio Banderas que emocionan a Pedro Almodóvar

El Goya a mejor actor caía en manos de Antonio Banderas por su interpretación en ‘Dolor y Gloria’. En su discurso de agradecimiento, el actor rendía un homenaje a Pedro Almodóvar: "Esto es de Pedro. Llevamos 40 años y ocho películas juntos. Nunca has traicionado a tu cine por nada. He aprendido mucho de ti, de la vida. Tenía que encontrarme contigo para llegar hasta aquí". Y no paraba ahí. “Espero que no se cierre el círculo con Almodóvar y que podamos seguir trabajando juntos”, explicaba ante un emocionado Almodóvar.

Antonio Banderas también se emocionaba al recordar por la fecha en que ganaba este Goya: “Hoy se cumplen tres años que sufrí un ataque al corazón. Y me habéis dado este regalo. No solamente estoy vivo, si no que me siento vivo". Así se despedía entre aplausos de los asistentes. Tan solo unos minutos más tarde, el manchego subía a recoger el Goya a la mejor dirección por ‘Dolor y Gloria’ y respondía a Banderas: “Con el discurso de Antonio estoy muy conmovido”.

La retaguardia de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Los presentadores de la gala de los Goya 2020 cerraban la noche agradeciendo su atención durante las más de cuatro horas de programa. Y lo hacían de una curiosa manera. "Quizá deberíamos hacer algo que nos deje fatal para que no nos llamen más", comentaban entre bromas y daban la espalda a cámara. En su despedida, dejaban ver su retaguardia ante la sorpresa de los asistentes.

Antonio Banderas cierra la gala de los Goya 2020 con ‘A Chorus Line’

El punto y final de la fiesta del cine español lo ponía el actor Antonio Banderas. Tras ganar el Goya 2020 a mejor actor por ‘Dolor y Gloria’, sorprendía despidiendo la gala con ‘A Chorus Line’. El actor mostraba su faceta de bailarín para despedir la emisión.