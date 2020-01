Amaia y Alborán, las dos actuaciones que incendian las redes tras los Premios Goya

La música ha tenido un papel protagonista en la Gala de los Goya 2020, y es que con dos figuras como Amaia y Pablo Alborán sobre el escenario las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Amaia admitió estar "superemocionada y bastante nerviosa" momentos antes de su actuación, a su llegada al Palacio de Deportes Martín Carpena, y es que la joven ganadora de OT, tenía sobre sus hombros la oportunidad (y el desafío) de homenajear a su admirada Marisol, la artista por la que se ha dedicado a la música: "Me hace muchísima ilusión, cuando me lo dijeron no me lo podía creer, a Marisol la tengo superidolatrada desde siempre, así que estoy superemocionada ahora mismo", confesó a la prensa.

"Yo empecé a cantar gracias a ella, si no fuera por ella cantaría de forma diferente o ni siquiera cantaría", reconoció Amaia, que también compartió que una de las hijas de Pepa Flores le había mandado un audio que era un saludo para ella y le hizo mucha ilusión. Y añadió: "Me encantaría conocerla".

2017: Amaia cantando por Marisol en la Academia de OT.



2020: Amaia cantando por Marisol en los Goya.



Que circulo más precioso❤#Goya2020 pic.twitter.com/z6HgRXBzKH — henry (@hennryhendrix) January 26, 2020

amaia es de otra época 🥺❤️ pic.twitter.com/xjyDWIoO8D — celia (@vamosamentir) January 26, 2020

La suya no fue la única actuación de una cita que comenzó con la magia del rapero Rayden sobre la tarima y que ya anticipaba una gala muy musical, no solo por el Goya de Honor a la admirada Pepa Flores. Por su parte, Pablo Alborán, quien se dio un baño de multitudes a su llegado, se mostró encantado de estar en su tierra, el cantante es malagueño, y de dormir en casa. El artista aseguró que la canción que iba a interpretar, "Sobreviviré" de Manzanita, le emocionaba especialmente desde pequeño, por lo que aseguró que le había encantado el encargo.

Quédate con quien te mire como Pablo Alborán mira a Amaia pic.twitter.com/qhm3GeComw — Andrea (@Andrea29001) January 25, 2020

En su mano dejó la Academia de Cine la libertad de hacer los arreglos oportunos con vistas a crear una versión muy especial de la canción para la ocasión... y definitivamente el malagueño logró que su versión no dejase a nadie indiferente. "Espero que a la gente le guste", rezaba Alborán antes de subirse al escenario, quien cantó bajo la sobra del altísimo listón que marcó Rosalía con su actuación del año pasado.

Nadie como Pablo Alborán para darle ritmo a una gala. #Goya2020 pic.twitter.com/MaT8uYNWfe — Ada (@Adamantibus) January 25, 2020

Saturno de Pablo Alborán dura 4:46 minutos, pero duele toda la vida — kylo ren (@joserra_raul) January 24, 2020