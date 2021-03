La película que curó la enorme tristeza de Angela Molina tras perder a su padre

Ángela Molina ha asegurado que para ella recibir el Goya de Honor 2021 "significa todo", y que "envejecer rejuvenece, porque el alma es siempre la misma y cuando más mayor eres, más agradecida te sientes". Durante la gala se ha conocido cómo el cine la ayudó a superar una gran pena.

Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, ha contado una historia de Ángela Molina para demostrar que el cine cura. "Una compañera me contó que unos años atrás sufría una pérdida muy dolorosa porque perdió a su padre, al que estaba muy unida, y la dejó muy hundida".

Continúa relatando que "pensaba que no saldría de aquel dolor". Días después debía ir a Lisboa para grabar una película, pero "no podía". El director de la nueva cinta intentó convencerla pero Molina le aseguró que "no tenía fuerzas ni para leerse el guion".

Al final aceptó viajar hasta Lisboa y allí se hospedó en la casa del director en una habitación donde una pared estaba llena de películas míticas, "todas obras maestras". Ahí le dijo que si en algún momento le venía la tristeza, viera alguna. "La tristeza llegó y se puso una cinta de Rosellini que la enganchó y la devoró y durante dos horas se olvidó de todo. Luego vio otra y otra y salió de su tristeza infinita". Y asegura que le dijo "el cine me curó".