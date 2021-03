El reguetonero Bad Bunny se lleva su primer Grammy al mejor álbum latino 

Bad Bunny ganó hoy el primer Grammy de su trayectoria gracias al disco "YHLQMDLG", que se llevó el galardón al mejor álbum latino de pop o urbano en una gala muy singular y adaptada a las restricciones del coronavirus. "Estoy feliz, estoy muy feliz, estoy muy orgulloso", dijo el reguetonero en su discurso, primero en inglés.

"Quiero dar las gracias a cada persona en el mundo que escucha mi música mi carrera y mis ideas", añadió antes de pasar al español. "Es muy especial poder lograr los sueños simplemente haciendo lo que amo. Que me den un premio por hacer lo que amo es como: 'Ok, dámelo'", bromeó.

La estrella puertorriqueña se impuso en esta categoría a "Pausa" de Ricky Martin, "Por primera vez" de Camilo, "Mesa para dos" de Kany Garcia, y "3:33" de Debi Nova.

Bad Bunny también estaba hoy nominado junto al colombiano J Balvin y Dua Lipa a la mejor actuación de un dúo o grupo por "Un día (One Day)". Pero ese Grammy fue a parar a Lady Gaga y Ariana Grande por "Rain on Me". Además de su premio, Bad Bunny fue hoy protagonista en los Grammy ya que actuó en directo junto a su compatriota Jhay Cortez interpretando la canción "Dákiti".

Dentro de un vacío Staples Center de Los Ángeles, debido a las limitaciones del coronavirus, Bad Bunny y Jhay Cortez se metieron en una especie de laberinto de luces y neones azules y morados que recordaban en cierta medida a una parte de la actuación de The Weeknd en la última Súper Bowl. Bad Bunny culminó su actuación esta noche con una mención a Puerto Rico.

Además, las redes sociales también se hicieron eco de los bailes y la simpática atención con la que tanto Bad Bunny como Jhay Cortez siguieron la actuación de Dua Lipa, que se subió al escenario justo después de ellos. La 63 edición de los Grammy, que fue pospuesta de enero a marzo por la crisis del coronavirus, se está celebrando hoy con una ceremonia sin público y completamente adaptada a las limitaciones de la pandemia.

Trevor Noah es el presentador de esta fiesta de la música que ha alternado actuaciones en directo dentro del vacío Staples Center con la participación de los nominados al aire libre y con una muy reducida presencia de gente en los alrededores del estadio angelino.

A pesar de las circunstancias y dificultades, la Academia de la Grabación de Estados Unidos, que cada año organiza los Grammy, ha convocado a un impresionante listado de actuaciones que incluye, entre otros, a Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish, Post Malone, John Mayer, BTS, Megan Thee Stallion, Bruno Mars y HAIM.