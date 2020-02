Los Oscar se rinden ante el director de 'Parasitos' por una cita de Scorsese

'Parasitos' es sin duda la gran triunfadora de la noche. Bong Joo-Ho fue nombrado hoy como mejor director en los Premios Oscar por su trabajo, que acumula ya tres galardones durante la 92 edición de los premios. "No me lo esperaba, creía que me podía relajar tras llevarme el premio a la mejor cinta internacional", decía, antes de poner en pie al Dolby Theatre de Hollywood con una cita de Scorsese.

Bong Joo-Ho ha relatado que "cuando era joven estudiaba cine y había un dicho que asimilé muy profundamente que es que cuanto más personal seas más creativo serás". Y ese dicho es una frase mítica de Martin Scorsese, que se ha puesto de pie para aplaudir al reciente premiado, acompañándole el resto del público. "Cuando estudiaba se estudiaba lo que Scorsese hacía y ya era un honro está nominado nunca me imaginaba poder ganar", aseguraba.

En su discurso tamibén ha hecho referencia a Tarantino. "Cuando la gente en EEUU no conocía mi cine, Tarantino sí me tenía en la lisa y también está aquí, muchas gracias". Tras nombrar al resto de competidores en la categoría de mejor dirección ha asegurado que le hubiera gustado poder romper el Oscar para llevarse un trozo cada uno.