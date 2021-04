Brad Pitt, con su esperada reaparición, el más observado de los Oscar

En uno de los momentos más complicados de su vida e inmerso en una batalla judicial interminable con Angelina Jolie por la custodia de sus hijos - que podrían testificar en contra de su padre por maltrato físico - Brad Pitt ha reaparecido este domingo en la 93ª Gala de los Oscar. Una espectacular aparición con la que ha acallado los rumores de su desmejoría física y con la que ha demostrado, a sus 57 años, que sigue siendo la estrella más atractiva de la Meca del cine.

Convertido en el gran protagonista masculino de la noche, el protagonista de 'Seven' no pasó por la alfombra roja y su esperada reaparición - dejando boaquiabierto a todo el personal - se produjo directamente sobre el escenario del Dolby Theatre para entregar a Youn Yuh-jung el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en la película 'Minari', de la que Brad Pitt es productor. Ambos protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche cuando la actriz no dudó en decirle lo encantada que estaba de conocerle.

Youn Yuh-jung cumpliendo el sueño de todos: conocer a Brad Pitt. #Oscars pic.twitter.com/HDOddLq8Do — AP (@altapeli) April 26, 2021

Con un elegante y clásico esmoquin negro, una coleta y un llamativo bronceado, Pitt ha reaparecido desmintiendo sin necesidad de palabras los rumores sobre él que han corrido como la pólvora en Hollywood en las últimas semanas.