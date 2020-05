Salen a la luz las primeras imágenes de Alfonso Merlos y Alexia Rivas juntos

Ya hay imágenes. Alfonso Merlos y Alexia Rivas se han convertido en la pareja del momento. El colaborador de 'Ya es mediodía' y la reportera de 'Socialité' han revolucionado la crónica social de España raíz de su relación.

Días después de conocerse el inicio de su historia de amor, las revistas Semana y Hola! ha conseguido las primeras imágenes de la pareja juntos. De lo más acaramelados vemos a Alfonso Merlos y a Alexia Rivas paseando por las inmediaciones de su hogar en Madrid junto al perrito que adoptó la periodista.

#QuedateEnCasa En SEMANA, Alfonso Merlos y Alexia Rivas: las fotos más esperadas de la pareja del momento #YoLeoSemana https://t.co/6Cu244Yvzp — Revista SEMANA (@semana_revista) May 13, 2020

Una portada donde la pareja manifiesta que se están apoyando mutuamente en plena crisis del coronavirus. Una relación que parece marchar muy bien a juzgar por las imágenes que ofrece la revista.

La polémica con su ex, Marta López

Tras la publicación del famoso vídeo en el que se veía a Alexia Rivas en una videollamada de Merlos pasando en bikini, la ex del periodista, Marta López, no ha dejado de participar en tertulias y estar en los platós de televisión. Una de sus grandes apariciones fue el pasado sábado, en el programa de Mediaset 'Sábado Deluxe', donde se enfrentó al 'poli-deluxe'.

Exclusiva en ¡HOLA!: Alfonso Merlos y Alexia Rivas, las imágenes que resuelven el misterio sobre la pareja https://t.co/5SD8dICLew — Revista ¡HOLA! (@hola) May 12, 2020

"No me arrepiento de haber querido a Alfonso", afirmaba Marta después de que los colaboradores del programa aseguraran que el periodista no solo le ha sido infiel con Alexia. "Hay muchas más mujeres", comentaba Miguel Frigenti. El programa recordaba las imágenes en las que se podía ver a Merlos besándose con otra mujer, morena y delgada, durante el pasado mes de enero. Una de las supuestas amantes del periodista, según revelaba uno de los vídeos del programa, era Gema, conocida por ser "la amiga especial" de Edmundo Arrocet.

Cuestionada sobre los negocios de Alfonso Merlos, Marta López evitaba contestar. "Yo en el terreno profesional no me quiero meter", explicaba. Los colaboradores del programa comentaban que la exconcursante de ‘Gran Hermano’ no quiere hablar "por miedo". Aunque ella lo negaba, dejaba entrever que Alfonso no la demanda porque ella conoce información que afectaría al periodista. "Si me quiere demandar, que me demande", aseguraba con firmeza.

Una de las preguntas que más sorprendía a los colabores era la que tenía que ver con las informaciones que apuntan a que todo este lío es un montaje. "¿Es cierto que Alfonso Merlos criticaba delante de ti a su supuesto amigo y compañero, Javier Negre?", preguntaba Jorge Javier, a lo que la invitada contestaba que "sí". Según aseguraba Marta López, "Alfonso Merlos siempre se ha sentido más guapo y más listo que Javier Negre". Además, la colaboradora de televisión aseguraba que Merlos "está disfrutando" con la notoriedad que ha conseguido gracias a este escándalo.

López hacía una gran revelación. Cuatro días antes de la publicación del famoso vídeo, tuvieron una gran discusión porque "él no quería que hiciera una cosa que afectaba a mi familia, y la hice". Y no se quedaba ahí, desvelaba que Alfonso Merlos tenía celos de una expareja de la invitada de la noche. "Estaba con la custodia de mi hijo pequeño. Él tiene unos celos horrorosos y me intentó hacer ver que no debía acercarme a él. Cuando los padres de mis hijos son dos señores de los pies a la cabeza, los quiero muchísimo y se portan fenomenal con mis hijos", afirmaba.