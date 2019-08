Primeras palabras de Miley sobre su divorcio...y una pulla al ex de su chica

Es la mujer del momento y todo el mundo está esperando a que haga o diga cualquier cosa para saber más acerca del escándalo que ha copado la actualidad mundial este fin de semana. Miley Cyrus anunció el domingo su divorcio de Liam Hemsworth solo nueve meses después de la boda tras ser pillada besándose en Italia con Kaitlynn Carter, una 'celebrity' estadounidense.

Una 'affaire' que ha sorprendido a propios y extraños, pues pensábamos que su matrimonio con el pequeño del clan Hemsworth iba viento en popa. Pero parece ser que no era sí, y Miley, que se ha declarado pansexual en multitud de ocasiones, ya tiene alguien que ocupa, al menos, su tiempo. Así, la cantante y Carter están disfrutando de unas lujosas vacaciones en Italia ajenas al ruido exterior que ha generados sus fotos apasionadas.

Si bien Miley sí que ha querido salir al paso de todo lo que ahora se está diciendo de ella con unas filosóficas palabras en las que hace alusión a su divorcio de forma velada. La cantante colgó en Instagram una fotografía en unas montañas de Italia en la que escribió: "No luches contra la evolución, porque nunca ganarás. Al igual que la montaña en la que estoy subida, que una vez estuvo bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable. Los Dolomitas no se crearon de la noche a la mañana, fueron hace millones de años que se formó esta magnífica belleza. Mi padre siempre me dijo: 'La naturaleza nunca se apura, pero siempre llega a tiempo' ...saber que eso es cierto llena mi corazón de paz y esperanza", unas palabras que aluden al inesperado cambio que ha dado su vida, el cual parecía inevitable según escribió. Además, concluyó de forma contundente: "Me enseñaron a respetar el planeta y su proceso y estoy comprometida a hacer lo mismo con el mio". Un mensaje muy claro a quien osa inmiscuirse en su vida.

Pero estas no han sido sus únicas palabras. Porque ha tenido también un recado para el cuarto en discordia de toda esta historia: Brody Jenner. Estamos hablando del exmarido de Kaitlynn, del que también se separó hace unos días. Un hombre que en Estados Unidos es muy conocido por pertenecer al clan Kardashian, en concreto a la rama Jenner, pues es medio hermano de Kendall y Kylie. De ahí que la 'amiga especial' de Miley se haya hecho famosa.

Este hombre, de 35 años, también ha salido a la palestra tras la publicación de las fotos de su exmujer con la cantante, si bien él ha intentado poner algo de humor al asunto. Brody colgó una foto en Instagram este domingo en la que se le ve con el mar de fondo en la que escribió: "No dejes que el ayer coja demasiado de lo que es hoy", una imagen que tuvo respuesta de uno de sus mejores amigos, el hijo de Pamela Anderson, Brandon Thomas Lee, que puso: "Vamos a resolver este escándalo publicando una foto nuestra besándonos".

Por su parte, Jenner siguió la gracia diciendo: "Estate atento, se vienen fotos de Liam y mías de la mano en la playa", una clara burla hacia Miley y Kaitlynn que la cantante no pasó por alto. No tuvo reparo en contestar al comentario y decir: "Vete a dormir la siesta en tu caravana y date una ducha", con el hashtag #hotgirlsummer. Este comentario hacia alusión a un capítulo de la serie que Jenner y Carter tenían, llamada 'The Hills', en el que Brody se molesta con su exmujer y se marcha a su caravana a dormir.

De este modo, las espadas están en alto y las dos mujeres piensan defenderse ante cualquier ataque acerca de su relación o su forma de vivir. Por su parte, Liam Hemsworth se mantiene en absoluto silencio y, como suele ser habitual en él, alejado de cualquier escándalo o polémica, pues él nunca ha visto bien las salidas de tono de Miley y ha intentando llevarla siempre por el camino más discreto. Pero Miley, es Miley.