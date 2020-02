El programa 'La Resistencia' reta a Pedro Duque en Twitter y el ministro contesta

El programa de Movistar+ envió este viernes una pregunta científica al ministro de Ciencia e Innovación a través de su cuenta de Twitter. El encargado de hacerlo fue el colaborador Jorge Ponce, quien no dudado de agradecer con un tweet la respuesta de Pedro Duque.

El humorista tenía una duda científica y quiso trasladársela al ministro y astronauta: "Hola Pedro, mi duda es si con una cuerda muy larga desde un satélite, y la tuviera yo aquí. Si haciendo un poco yo así, lo puedo llegar a desplazar un poco".

Hola, @jponcerivero de @LaResistencia, gracias por tu pregunta y por tu curiosidad. Lo de mover un satélite con una cuerda no creo que se pueda. Así lo veo yo: https://t.co/wXSZHEfG88 pic.twitter.com/f0OZWIVOzz — Pedro Duque (@astro_duque) February 22, 2020

Pedro Duque, por su parte, no ha dudado en contestar al tuit del programa. El ministro ha asegurado que no se puede hacer, aunque reconoce que "la duda no es ninguna tontería" y ha explicado por qué.

"En los 60, primero los rusos y luego los americanos, ya pensaron en un hipotético ascensor espacial para conectar la superficie del planeta con el espacio. Ahorraríamos muchísimo en gasto de combustible y cohetes subiendo los nuevos satélites por ese cable. Pero con nuestra tecnología actual ahora mismo no es posible", ha asegurado Duque.

El ministro ha agradecido la pregunta a 'La Resistencia' por plantear esta cuestiones técnicas que “pueden despertar la vocación de investigación de los más jóvenes”.

Es habitual que David Broncano, presentador de 'La Resistencia', realice preguntas a personajes famosos, aunque normalmente solo la reciben los invitados. Suelen tratarse de cuestiones incómodas. En esta ocasión han optado por lanzar otro tipo de tipo de pregunta.