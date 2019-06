¿Pedida de mano o una broma? Puyol y Vanesa Lorenzo siembran la duda

En medio de la temporada de bodas, parece que se suma otra más en el ámbito de las 'celebrities' y famosos. O puede que no. La duda está en la calle y en las redes sociales, y los culpables son Carles Puyol y Vanesa Lorenzo, los cuales han colgado una fotografía en Instagram que ha disparado las campanas de boda, pero puede que realmente no sea así.

La pareja, que está de vacaciones en las Islas Galapagos, está dejando constancia de su espectacular viaje en las redes, donde han subido imágenes espectaculares haciendo buceo, bañándose en playas infinitas rodeados de iguanas o compartiendo asiento con una foca. Pero, además, están mostrando su faceta más romántica.

Con simpáticas imágenes besándose con las máscaras de buceo puestas o compartiendo 'selfies', Carles y Vanesa están dejando ver que siguen tan enamorados como el primer día. Y puede que sea ahora el momento elegido para dar un paso más en su relación, que empezó en diciembre de 2012. Más de seis años en los que han tenido dos hijas, Manuela y María, y han formado una pareja compenetrada y muy feliz.

El ex capitán del F.C Barcelona colgó una fotografía en Instagram en la que Vanesa está arrodillada ante él y escribió: "He dicho sí", en clara alusión a una pedida de mano. No tardaron en llegar las felicitaciones y los medios se hicieron eco rápidamente de la supuesta noticia, además con una fórmula muy feminista, ya que es ella quien le pide la mano a su chico. Pero, horas después, surge la duda: ¿es verdad o una broma?

Sobre todo, porque Vanesa no ha hecho ninguna alusión a su supuesta pedida en sus redes, ni con imágenes ni por 'stories'. Además, la modelo y el futbolista siempre se han mostrado muy reacios a pasar por el altar, ya que llevan una forma de vida fuera de lo convencional. Son adeptos del yoga y este tipo de disciplinas, llevan una alimentación orgánica y vegetariana y están muy involucrados con proyectos solidarios.

Por ello, no parece que casarse esté en sus planes, si bien a juzgar por las imágenes tampoco podemos descartarlo. De ser cierto finalmente, se unirían a las numerosas parejas que se casan este 2019, que se ha convertido en un año frenético para el amor.