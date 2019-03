¿Qué es el Baile de la Rosa? El evento que reúne a las mayores fortunas de Mónaco

Este próximo sábado, 30 de marzo, el Principado de Mónaco se paraliza. Literalmente. Porque se celebra el evento más importante en este pequeño (pero millonario) territorio -apenas 40.000 habitantes- que reúne a la flor y nata de su adinerada sociedad. Y que además genera expectación en todo el mundo, ya que entre sus invitados hay 'celebrities' internacionales.

Se trata del Baile de la Rosa, una fiesta organizada desde hace más de 50 años por la familia Grimaldi y que reúne a los personajes más ilustres del Principado por una buena causa. Este evento es de gala y los estilismos que llevan Carolina de Mónaco, Estefanía, la princesa Charléne, Carlota Casiraghi o Beatrice Borromeo suelen acaparar las portadas internacionales, ya que están firmados por las mejores agujas. Si bien, ¿en qué consiste el baile y por qué es tan importante?

El Baile de la Rosa marca el inicio de la primavera, de ahí su nombre, y tiene una causa solidaria, ya que sirve para recaudar fondos para la Fundación Kelly, en honor a la fallecida princesa Grace de Mónaco. De ahí que los Grimaldi sean los principales protagonistas y que esté presidida por el príncipe Alberto y sus hermanas.

Cada año, la fiesta tiene una temática, de modo que los invitados acompasan su vestimenta a ésta. Al igual que la decoración, la música o el menú de la cena. En los últimos años, el fallecido Karl Lagerfeld -que tenía una gran amistad con la princesa Carolina- era el director creativo de la velada, encargándose de todos los detalles, motivos y del guión que seguirá la fiesta. Por lo tanto, esta edición será la primera sin él, por lo que se prevé que haya algún tipo de homenaje a su figura.

Además de la familia real de Mónaco y de los millonarios que residen allí, numerosos rostros conocidos acuden a este evento, que es una especie de 'place to be'. Suelen acudir muchos aristócratas europeos y los apellidos Saboya, Borbón o Dos Sicilias son algunos de los más repetidos en esta fiesta. Por ejemplo, también ha acudido la 'it girl' peruana Sassa de Osma, ya que es la mujer de uno de los hijos de Enrique de Hannover, el exmarido de la princesa Carolina.

Si bien también hay otro tipo de personajes que dan colorido a esta regia velada. Por ejemplo, en 2008 la temática fue nada menos que La Movida madrileña, y allí se presentaron Pedro Almodóvar, Bibiana Fernández, Alaska y Mario Vaquerizo, algunos de sus principales representantes, a los que pudimos ver departiendo con los Grimaldi. Por lo tanto, se trata de un evento en el que todo puede suceder, porque cuando se apagan los 'flashes' de los fotógratos es cuando empieza a sonar la música y la fiesta comienza oficialmente. Y de eso, nunca trasciende nada.