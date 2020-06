Qué serie veo ahora: 'Dark', 'Los 100' o 'Por 13 razones' y lo difícil de ser joven

El público juvenil siempre ha mandado en los gustos del arte. No es momento de teorizar sobre las costumbres de gasto de los adolescentes, desde la literatura a la moda, pero las plataformas televisivas hace tiempo que se dieron cuenta del filón que suponen y de las ventajas que las nuevas tecnologías proporcionan en cuanto a multiplicación de público potencial. Se acabó hace ya muchos años eso de una sola televisión y un mando; ahora, cualquier móvil te da un cliente más aunque sea en un parque mientras se charla con los amigos. Una oportunidad que no va a desaprovechar la industria del ocio.

Por lo tanto, la guerra en torno a las series de adolescentes se ha recrudecido de un tiempo a esta parte. Todas quieren tener el próximo éxito entre el público joven, ese mismo que te va a reventar de 'likes' las redes sociales a poco que le convenzas. Porque no hay nada más potente que una legión de seguidores dispuestos a defender hasta la muerte (social, al menos) a su producto favorito. Así ocurre desde hace años en la literatura juvenil (casi tan potente que la generalista) y su posterior traslación al cine (desde ‘Cre-púsculo’ a toda la pléyade de sagas distópicas).

En la televisión también han existido las series de adolescentes para adolescentes (aunque, como siempre ha ocurrido en la ficción, desde ‘Grease’ a ‘Regreso al futuro’, los actores que encarnan a estudiantes de instituto hace tiempo que dejaron la mochila). En los 90 fueron los chicos de Beverly Hills y sus ‘mayores’ de Melrose Place. Después, conectando con la edad de oro de la televisión vendrían la ‘Buffy’ que cazaba vampiros o las chicas Gilmore. Aun así, siempre se movían en los márgenes de la notoriedad o de los grandes focos pese a que congregaban a auténticas legiones de seguidores.

Ya no. Este mes de junio que llega ya a su ecuador reúne en apenas unos días tres grandes momentos de la televisión para jóvenes reciente: el final de tres de las series que mejor definen las nuevas vías de acercarse al público más exigente y cruel que puede existir: ‘Por 13 razones’, ‘Los 100’ y ‘Dark’. Las tres comparten una temática sombría (además de la propia paleta cromática con la que se ruedan), en la que las viejas discusiones en torno a las animadoras han trascendido en crímenes o en amargura, revoluciones y juicios, fantasmas reales e imaginarios. Más que nunca, ser adolescente en la (multi) pantalla es duro. Lo más duro que se puede imaginar (al menos mientras se es uno).

La serie 'Euphoria' de HBO supuso una nueva vuelta de tuerca al mundo de las series sobre adolescentes EP

No son los únicos éxitos del momento. HBO rompió esquemas el año pasado con ‘Euphoria’: drogas y sexo como pocas veces se ha atrevido a filmarse para este tipo de público con una cara bonita procedente del mundo Disney al frente y que muchos consideran la serie que mejor capta la forma de ver el mundo que tienen las nuevas generaciones. A la vez, se vive una proliferación de series de superhéroes de la DC retratados en su juventud (con la excusa de contar sus inicios, pero todos sabemos lo que persiguen las productoras arrancando desde esas edades) y de viejos clásicos que en su día fueron bastante ingenuos, como el ‘Archie’ devenido en la ‘Riverdale’ a lo 'Twin Peaks' o ‘Sabrina’. También hay apuestas españolas que no iban a dejar pasar la oportunidad (ni perder su vieja tradición desde aquella lejana 'Al salir de clase'), como ‘Elite’… aunque quizá no hay serie como ‘La casa de papel’, con su espíritu rebelde, que más haya conectado generaciones de un tiempo a esta parte.

Por 13 razones (2017-2020)

La serie 'Por 13 razones' acaba de estrenar su cuarta y última temporada en Netflix. EP

Creada Brian Yorkey y disponible en Netflix. La reina de las plataformas llegó algo tarde al mundo adolescente global (porque 'Stranger things' mira más hacia adultos nostálgicos, por mucho que atraiga a todas las edades). Pero lo hizo con un impacto indudable. En especial, cuando logró que se hablara de la serie mucho más allá de su valor como obra de arte. La trama, en la que una chica que se suicida señala los 13 motivos que le empujaron a quitarse la vida, removió el viejo debate de si hablar de este tipo de casos no es una manera de incitar a que haya más. Todo lo contrario, contestó Netflix y el autor de la novela de 2007 en la que se basa. Lo que denuncia es justo eso, lo que no se hace para evitar estas situaciones.

Además, denuncia el matonismo de los institutos, la crueldad de las sociedades encapsuladas que son los colegios cuando se es joven desde todas sus variantes: machismo, homofobia, racismo… y todos los delitos en los que pueden acabar estas actitudes cuando no se denuncian o se silencian. Empezando por loas abusos y terminando por la violación. Con todos sus cómplices a lo largo del camino.

Netflix tenía un éxito inmediato y aquellas 13 razones se han estirado hasta las 49, ya que son los capítulos totales en cuatro temporadas. Desde su aterrizaje unos días, la cuarta entrega es lo más visto en la plataforma sin interrupción. Hace tiempo que la protagonista de la primera entrega ya no habla y que la capacidad de estirar situaciones superó todas las expectativas. Nunca deja de ser una serie pensada para jóvenes, con los lastres para otros espectadores que eso pueda suponer; con todo, la devoran millones de personas en todo el mundo. No solo adolescentes.

Los 100 (2014-2020)

La serie 'Los 100' llegará este año justo a su capítulo 100 para cerrar la historia The CW

Desarrollada por Jason Rothenberg y disponible en Netflix. Producida por The CW, la casa de los superhéroes de la DC (los Flash y compañía), se basa ligeramente en uno de esos numerosos libros de mundos distópicos donde la humanidad vive en precario. Tan mal lo lleva la raza humana que apenas sobreviven miles de humanos en una nave espacial (llamada ‘El Arca’, cómo no) mientras esperan que la radiación de la guerra nuclear que los exilió desaparezca. Para probar cómo está el ambiente allá abajo, deciden enviar a 100 jóvenes de entre los que permanecían encarcelados por esas razones peregrinas que en este tipo de narrativa suelen aducirse.

Como es lógico, en la Tierra se puede respirar ya. Aunque muy segura no es. A mitad de camino entre ‘Perdidos’ y ‘El señor de las moscas’, también es una enorme alegoría del mundo adolescente, desde la traición de los padres (que los expulsan del paraíso) hasta el descubrimiento a flor de piel de las grandes pasiones: amor, amistad, traición, lealtad… Y la muerte, por supuesto, que muy pronto empieza a bajar ese número redondo de supervivientes. Consta de siete temporadas, cuya última entrega arrancó a finales de mayo en Estados Unidos, y, como era imaginable, piensa cerrar el ciclo justo en el capítulo 100. Pese a que no deja de ser un producto para un público muy concreto, es cualquier cosa menos ñoña. Muy distraída.

Dark (2017-2020)

La serie 'Dark', primera producción alemana para Netflix, se despide a final de mes. EP

Creada por Baran bo Odar y Jantje Friese y disponible en Netflix. Otro de los grandes éxitos de la plataforma y, después de la española ‘La casa de papel’, quizás el de mayor trascendencia realizado en Europa. Porque es una serie alemana, la primera producida en ese país por los de la gran ‘N’. Dieron en el clavo directamente. Quizá se pueda argumentar que no es una serie dirigida solo para adolescentes, si bien sus principales protagonistas lo son, por la variedad de personajes que aparecen en ella. Desde luego, no solo ha sido devorada por jóvenes, encantados por esta mezcla de misterio tradicional (desaparición de niños en una comunidad apartada), dramas familiares y personales y, por encima de todo, elementos sobrenaturales con viajes en el tiempo y profecías.

En la estela de producciones nórdicas que convierten el escenario tétrico de la Europa más remota en un elemento clave de la historia, es una historia sobre gente que busca su lugar en el mundo. Que es de lo que siempre ha ido la juventud. A finales de mes, el día 27 de junio, se estrena la tercera y temporada final (entre las dos primeras van 18 episodios).