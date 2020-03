Qué serie veo ahora: diez apuestas cortas que sí se pueden ver en un fin de semana 

Van mejorando con el tiempo y todo depende del volumen de material previo que el usuario haya visto hasta ese momento, pero las recomendaciones de las plataformas de streaming no dejan de ser estadísticas automáticas. Eso de ‘si te ha gustado esto’ o ‘porque has visto tal otro’ responde a puro algoritmo. Cuando no son una forma de vender producto directamente. Porque eso de proponer un maratón para un fin de semana una serie con 200 capítulos de una hora no deja de ser casi una broma… además de algo impropio de una máquina supuestamente matemática porque 200 horas no caben en dos días.

Así que vamos a reducir de veras las opciones a diez capítulos como mucho. Lo que no está mal para un fin de semana intenso. En la siguiente selección hay miniseries, con su principio, desarrollo y final, pero también temporadas de esa moda reciente de las series antológicas, es decir, historias también concluyentes en una sola entrega (aunque hay casos con ciertos guiños en las siguientes para los incondicionales). Hay hasta alguna serie completa que rompe la norma de los diez capítulos totales, a seis por temporada, si bien al ser episodios de no más de media hora se adaptan al formato de pocas sentadas.

Como sucedió en las dos primeras entregas de ‘Qué serie veo ahora’ (los diez clásicos y diez imprescindibles no obvios), solo se mencionan series que se pueden encontrar en las principales plataformas (Netflix, HBO y Amazon)… Quizá cuando Disney+ emita los ocho episodios de ‘The Mandalorian’ (solo hay dos disponibles y estrenará a razón de uno por semana) pudiera entrar como recomendación. Por lo visto hasta ahora, es entretenimiento puro con calidad de superproducción cinematográfica.

Fleabag (2016-2019)

La serie 'Fleabag' fue la gran ganadora de los últimos Premios Emmy. / EP

Creada por Phoebe Waller-Bridge y disponible en Amazon Prime Video. Es la excepción de serie completa, con sus dos temporadas y seis episodios cada una. Con una duración entre 20 y 30 minutos por capítulo, la verdadera pena es agotarla en el formato de maratón. No obstante, es complicado no hacerlo porque su ritmo y calidad empujan a consumirla compulsivamente.

Sí, es raro que yo arranque con una recomendación en forma de comedia, pera esta creación de Waller-Bridge ha sido uno de los acontecimientos seriéfilos de 2019: arrasó en casi todos los premios, incluyendo los Emmy, y nadie pudo ponerle un solo reparo a la entrega. Su temática, tan manida como resultona si se hace bien: una chica joven que intenta buscar su lugar en el mundo y alguien con quien compartirlo.

Show me a hero (2015)

La serie 'Show me a hero', disponible en HBO. / EP

Creada por David Simon y disponible en HBO. Seis episodios de una hora aproximada. Su creador, uno de los grandes nombres de la edad de oro televisiva (‘The wire’, ‘The corner’, ‘Treme’, ‘The Deuce’ y, desde hace dos semanas, ‘La conjura contra América’) siempre habla de política, ya sea con policías y ladrones de Baltimore o con una historia de superación en la Nueva Orleans tras el ‘Katrina’ o con los inicios de la industria del porno en Nueva York.

Aquí, directamente, es una serie política. Cuenta la historia de un alcalde en los suburbios de Nueva York que debe lidiar con los problemas sociales, raciales económicos y, claro, políticos, que genera un nuevo desarrollo urbanístico en su localidad. Aunque ambientada entre los 80 y los 90, y como ocurre siempre con Simon, la lectura universal (y de actualidad, aunque pasen los años) siempre va pareja.

Creedme (2019)

Creada por Susannah Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon y disponible en Netflix. Sepultada entre la ingente cantidad de novedades que la reina de las plataformas ofrece, esta serie podría haber tenido mejor acomodo en alguna de sus competidoras. Una serie que casi es un documental, cruda y dura, sensible y cruel. Una adolescente sufre una violación y nadie le cree. Incluso es repudiada.

Años después, a medio país de distancia, un par de policías (ambas mujeres) sí siguen otro similar con la profesionalidad mínima. Y ya no cuento más, pese a que la historia se basa en una historia que ganó el Pulitzer de periodismo. Eso es lo que la convierte en una película de terror. Su primer capítulo es de lo mejor de todo el año 2019.

Fargo (2014)

La serie 'Fargo', disponible en Amazon. / EP

Creada por Noah Hawley y disponible en Amazon Prime Video. Si por mí fuera, recomendaría las tres temporadas (la cuarta iba a estrenarse en abril, pero el coronavirus ha puesto un asterisco enorme a su desarrollo). Sin embargo, empecemos por la primera por lo que supuso de novedad. En efecto, comparte nombre, atmósfera, estilo y muchas cosas con la película de los hermanos Coen de 1996. Pero es completamente independiente (que no distinta porque es un homenaje a la vez que revisión). Crímenes absurdos, policías que parecen atontados pero son más listos que nadie, humor negro, sangre en la nieve…

La primera temporada es redonda y quizá ha bajado de nivel en las siguientes (pese a que todas merecieron están entre lo mejor de su año). Aquel arranque arrasó en los Emmy y en los Globos de Oro y elevó a su creador a la altura de nuevo niño mimado de la industria televisiva.

True Detective (2014)

La serie 'True Detective', disponible en HBO. / EP

Creada por Nic Pizzolatto y disponible en HBO. Estrenada a principios de año, terminó poco antes de que comenzase 'Fargo'. También va de policías y crímenes, pero sin pizca de humor por ningún lado. En su primera temporada de ocho episodios (las otras dos son bastante olvidables) logró que nadie hablase de otra cosa en el mundo de la televisión. Con su marchamo metafísico se escribieron miles de teorías en la web sobre su desarrollo, intentando atar cabos por encima de la cordura. Por culpa de todo eso, su final supo a poco porque, mira por dónde, no explica el origen del universo. Y por culpa de eso, quizá quedó relegada su aplastante categoría como historia de ocho horas, con actores y dirección en estado de gracia. El guion, en efecto, fue su gran punto flaco visto lo visto. Pero impuso una estética y marcó un antes y después justo cuando se pasaba de la edad de oro de la TV a su sucesora de las Netflix y compañía.

Modern Love (2019)

La serie 'Modern Love', disponible en Amazon Prime Video. / EP

Creada por John Carney y disponible en Amazon Prime Video. Ocho episodios de media hora que animan la tarde como una buena comedia romántica de las de antes. De las de antes, antes o de aquellas donde Hugh Grant fue el rey. Hay episodios excelentes y otros algo más flojos, pero el conjunto es como un donut bien hecho: un placer culpable que te deja con la sonrisa en la boca hasta que asumes que la realidad (o las calorías) te van a pasar factura en un mundo menos amable. Basada en historias reales, no todas son felices, es verdad. Bueno, es como ‘Love actually’ pero en ocho entregas diferentes y sin mezclar personajes.

The night of (2016)

Creada por Richard Price y Steven Zaillian y disponible en HBO. Otra serie de juicios con el sello de HBO como carta de presentación. Una historia sin estridencias en lo formal, pero de factura técnica y actoral impecables. Destaca un grande del cine que, porque nunca fue guapo, quizá siempre tuvo que destacar en labores secundarias: John Turturro. Abogado desastroso en apariencia, implacable en la acción.

Como ‘Creedme’ se basa en los abusos que las autoridades pueden cometer sobre una persona por su físico o religión, en este caso (en la primera porque era mujer). La maraña judicial y policiaca como una pesadilla kafkiana en el Nueva York más racista tras el 11-S.

American Crime Story: El pueblo contra OJ Simpson (2016)

La serie 'American Crime Story: El pueblo contra OJ Simpson', disponible en Netflix. / EP

Creada por Scott Alexander and Larry Karaszewski y disponible en Netflix. Otra serie antológica en la que cada temporada se ofrece una historia completamente distinta y que barrió en los Emmy y Globos de Oro de su año. Como su nombre genérico indica, pretende repasar los grandes crímenes mediáticos de Estados Unidos. Con esa premisa, no hay otro que generase más horas de debate que el juicio contra la estrella del fútbol americano y luego empresario del cine OJ Simpson, por el asesinato de su mujer y el amante de esta. Sí, se conoce casi toda la historia. Sí, se han visto miles de imágenes de aquello.

Eso es lo que hace fascinante una serie que, cuando no tuvo que hacer hueco a las estrellas que ponían dinero (como Travolta), realizó un trabajo espeluznante de caracterización. Una vez más, saber que aquello fue como se cuenta ahora es el punto diferencial. El morbo, dirán algunos. Además, nos descubre al resto del planeta dónde arranca exactamente la fama de las Kardashian.

Godless (2017)

La serie 'Godless', disponible en Netflix. / EP

Creada por Scott Frank y disponible en Netflix. Otra serie que fue víctima del lugar donde se produjo y se emitió. Netflix es insuperable para series destinadas al gran público. Nadie va a discutir su primacía en diseñar éxitos planetarios. Pero cosas como esta 'Godless' se pierden entre el polvo de la estampida. Es una serie de siete episodios (algunos muy por encima de la hora) de género western crepuscular. Es decir, vaqueros sucios y mezquinos por todas partes. Aun así, la novedad la aporta un elenco femenino que, cuando en la vieja población junto a una mina, se quedan sin hombres tienen que luchar contra los que les arrebataron todo. Tiene algunas de las escenas y planos más memorables de su año televisivo. También actuaciones. Además, yo es que con el género western siempre tendré una querencia añadida.

Chernóbil (2019)

Creada por Craig Mazin y disponible en HBO. A estas alturas de las recomendaciones, hablar de esta serie también casi documental sobre el accidente nuclear más famoso de la historia es redundante. Solo la consigno porque está entre las mejores miniseries (cinco episodios solo) de la historia reciente. Entiendo, con todo, que no apetezca ver una historia basada en hechos reales de toques apocalípticos y donde las autoridades no dieron una.