Quiosco rosa: del romance de Courtois al posible nuevo novio de Tamara Falcó

Es miércoles y toca quiosco rosa. Hoy la prensa del corazón adelanta las novedades de la semana en la crónica social, aunque la gran sorpresa ya se destapó la pasada noche del martes con el adelanto que hizo 'Semana' de su portada en la que revela en exclusiva la relación entre Thibout Courtois y Alba Carrillo. No obstante, no sería ésta la única nueva relación en ciernes, pues en la revista 'Love' Tamara Falcó anuncia que está conociendo a alguien.

La hija del Marques de Griñón, Carlos Falcó, e Isabel Preysler, da una entrevista a la publicación en la que desvela que lleva dos citas con un chico y está muy ilusionada. "Todavía no se lo he dicho a mi madre", confiesa Tamara, quien lleva varios años sin pareja conocida centrada en su trabajo en su nueva marca de ropa, TFP by Tamara Falcó, con la que ya está consiguiendo bastante relevancia. En 'Love' también aparecen Meghan y Harry muy enamorados en Marruecos, Paloma Cuevas y Bradley Cooper e Irina Shayk en la gala de los Premios Oscar.

Por su parte, 'Semana' da otra noticia impactante, pues ahonda en el romance entre Malú y Albert Rivera con las primeras palabras del padre de la cantante, quien afirma conocer ya al líder de Ciudadanos. Pepe de Lucía quiere poner algo de cordura a la locura mediática desatada y habla sin problemas sobre la supuesta relación.

Por su parte, 'Diez Minutos' tiene en exclusiva unas tiernas imágenes que nos ha costado ver en la prensa. Porque se trata del colaborador de Telecinco Kiko Hernández con sus dos hijas gemelas. Abril y Jimena son el mayor tesoro de su padre, que se desvive con las dos niñas -que ya han crecido mucho-, como se puede ver en las fotografías de la revista, eso sí, con la carita de las pequeñas pixeladas. Es de las pocas veces que vemos a Kiko con ellas, pues las protege con mucho celo y solo ha posado con ambas en otra ocasión. Igualmente, la revista ofrece imágenes de Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra, una relación que va viento en popa, pues ambos comparten ya viajes de trabajo.

En la revista 'Hola' este miércoles se dan todos los detalles de la millonaria 'baby shower' de Meghan Markle en Nueva York. Un viaje que ha levantado mucha polémica por su derroche, ya que habría costado medio millón de dólares en total. La publicación revela todos los secretos. Además, también se hace eco de la nueva relación de Tamara Falcó.