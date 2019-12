Rajoy en 'El Hormiguero': "A Sánchez le habría ido mejor con mi colchón"

"Qué buena visita", así describía Pablo Motos al invitado de ‘El Hormiguero’ de este martes, Mariano Rajoy. El expresidente acudía al programa para presentar su libro ‘Una España mejor’ en el que "recoge los acontecimientos más importantes que han ocurrido en España", según ha resumido él mismo. "¿Como va la vida, presidente?", abría la entrevista Pablo, a lo que Rajoy contestaba con seguridad: "Como la tuya, estupendamente”.

Aunque repite como invitado, es la primera vez que un expresidente visita este plató. En esta ocasión, Mariano Rajoy ha recordado su etapa al frente del Gobierno. "He pasado momentos muy malos porque ser presidente es muy difícil, pero servir a España ha sido un honor y estoy encantado de haberlo hecho", comentaba. Cuestionado sobre la moción de censura que acabó con su mandato, el ahora registrador de la propiedad asegura que "se apostó por el extremismo, por un gobierno que todo el mundo sabía que no podía gobernar".

"¿Qué pasó con esa comida tras la moción?", preguntaba Pablo Motos sobre la comida que mantuvo tras la moción de censura, muy comentada por los medios. "Francamente, no me acuerdo", confesaba. "Aparte de que no me acuerdo de nada, me lo pasé muy bien", puntualizaba, a la vez que ha mantenido que una posible dimisión para evitar la moción de censura "no tenía ningún sentido, creo que hice lo que tenia que hacer. Lo volvería a hacer".

También ha tenido palabras para su sucesor, el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Ha recordado sus últimos días en Moncloa con cariño hacia la gente que trabaja ahí y, como anécdota, Motos le ha preguntado por el colchón que usaba, el que Pedro Sánchez mandó a cambiar nada más mudarse a la casa presidencial. "¿Tan mal dejaste el colchón?", bromeaba el presentador. "Yo, con absoluta franqueza, creo que le habría ido mejor con mi colchón porque se le habrían pegado algunas buenas cualidades", comentaba el expresidente.