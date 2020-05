Raphael pide en 'El Hormiguero' que se cumplan las normas del confinamiento.

'El Hormiguero' concluía su primera semana con una nueva reflexión de Pablo Motos. El presentador mandaba un consejo a la audiencia “porque estamos comiendo muchas guarrerías”. Para evitar el comer en exceso y, en especial, alimentos poco nutritivos hay que “aprender lo que es el sistema de recompensa”. Según el presentador, “nuestro cerebro graba lo que estás comiendo y dónde encontrarlo”. La parte más importante del cerebro en cuanto a este tema, según explicaba es “la corteza prefrontal, la parte más joven de nuestro cerebro y nos ayuda”.

Pablo Motos daba solución al problema: “La próxima vez que te pase, en vez de luchar, el consejo es que seas curioso. Mírate a ti mismo con curiosidad y recuperarás el control”. “Si lo haces una semana ya has ganado. Yo lo he hecho y me ha funcionado”, comentaba el presentador. Para finalizar, comentaba que tampoco es bueno irse al extremo de comer sano todos los días. Motos confesaba su forma de alimentarse: “Una vez por semana como todo lo malo, todo lo gordo. Es así porque sino se convierte en algo prohibido”.

Con Nuria Roca, Juan Del Val y Marron en la mesa, el presentador daba paso al repaso de la actualidad. En esta ocasión, Pablo Motos trataba el tema de los “expertos anónimos” que aconsejan al Gobierno en la crisis del coronavirus. El presentador se mostraba disconforme con el anonimato de estos: “Yo creo que es un tema lo suficientemente importante como para saber quiénes son, cuál es su currículo”. “Hay un economista que dice que no te fíes nunca de una persona que no es capaz de asumir las consecuencias de sus actos”, reflexionaba el valenciano.

Pablo Motos comentaba que se podría dar la posibilidad de que “si dimite un sabio anónimo, ponen a otro animo y no nos enteramos. Deberíamos saber quiénes son los sabios anónimos”. A continuación, se preguntaba “¿Os parece que vamos bien o mal de velocidad?”. “Yo tengo la sensación de que vamos rápido”, contestaba Nuria Roca. Por su parte, Pablo Motos alarmaba sobre la situación actual: “Estamos teniendo todos los días… Una cosa es la cifra y otra cosa es humanizarla. Estamos todos los días en un 11M. Nos hemos acostumbrado todos los días a un número”. El presentador manifestaba a los colaboradores que “de lo que estamos hablando es de seres humanos, de vidas humanas”.

Tras esta conversación, Pablo Motos conectaba en directo con Raphael. “Estoy un poco triste porque estoy viendo la televisión y es tremendo cómo la gente no quiere darse cuenta, no va con ellos. ¿Pero cómo puede ser esto? Tampoco es tan difícil guardar una distancia”, comentaba el cantante en su primera intervención. Raphael reivindicaba un acto de conciencia social: “No te acerques a nadie. Estoy muy triste porque le veo un remedio a muy largo plazo. Si la gente no se de cuenta… No se va a poder hacer nada”.

“Tengo la sensación de que la gente le ha perdido el respeto a una persona que mata cada día a un montón de personas”, respondía Motos