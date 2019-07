La reacción de Isabel Pantoja al verse por primera vez tras perder 9,5 kilos en la isla

Isabel Pantoja ya está fuera de 'Supervivientes' y, poco a poco, toca volver a la realidad. Es decir, a tener una vida 'normal', en una casa con las comodidades a las que todos estamos acostumbrados. Así, la tonadillera ya ha podido dormir en una cama, ducharse, ponerse su ropa y...mirarse en un espejo.

La cantante tuvo la pasada noche su primer encuentro con su imagen tras casi tres meses pasando hambre y penurias en la isla. Un ritual que siguen todos los concursantes del 'reality' una vez que termina su andadura por el formato y que en el caso de Isabel tenía mucho interés, pues ha perdido nada menos que 9,5 kilos.

Cuando la organización se lo comunicó a la cantante vía pergamino no pudo evitar romper a llorar, ya que su final ha sido bastante aciago al atener que abandonar por problemas de salud. No obstante, nada más ver su nueva imagen Isabel cambió totalmente el tono. Aunque al principio se quedó muy sorprendida, después acabó gustándose.

"¡Dios mio, que delgada! Ay los huesos", exclamó Pantoja en su primer vistazo, todavía con la ropa puesta. Si bien se quedó en bañador para comprobar realmente lo delgada que ahora está y pudo ver por sí misma que ha perdido todo el volumen que tenía en la cintura y se le han afinado mucho las piernas. "Me he quedado sin piernas, y sin culo, pero bueno, ya lo echaré. La verdad es que me encanta mi nueva imagen", afirmó más animada, algo que también le ha sucedido a su compañera Violeta, quien también prefiere su nuevo físico más estilizado.

La cantante cree que así está bien y que no se ve tan estropeada como creía que iba a estar. Además, señaló que con esta pérdida de peso se demuestra que "sí he sido una superviviente", de modo que remarcó que se va "con la cabeza muy alta". La próxima vez que la veamos ya será en España, porque le jueves ya estará en plató para dar la entrevista más esperada a Jorge Javier Vázquez.