Isabel II come los plátanos con cuchillo y tenedor "para no parecer un mono"

Isabel II es una de las mujeres más poderosas del mundo, con una férrea educación y disciplina con la que se ha mantenido en el trono británico durante 67 años. Alrededor de su figura existe un gran misticismo, pues son numerosas las anécdotas y secretos sobre ella que en este tiempo se han desvelado, aunque nunca hemos llegado a saber si es cierto del todo. Algo que vuelve a suceder ahora con otro de esos curiosos testimonios.

En este caso, se trata de su ex chef personal, Darren McGrady, el cual ha revelado algunos de los hábitos de la Reina a la hora de comer y el que más ha impactado es su forma de comer la fruta, en concreto, los plátanos. Porque según este chef, Isabel II los toma con cuchillo y tenedor "para no parecer un mono".

El cocinero ha hecho estas revelaciones en 'Business Insider', las cuales habrían sido confirmadas por un portavoz de Buckingham Palace. En concreto, McGrady ha indicado que la soberana evita comer el plátano con las manos, de forma que corta con el cuchillo las partes superior e inferior de la fruta y después quita la piel, pudiendo así trocear la fruta y tomarla con el tenedor.

Así, Isabel II no se mancharía las manos al comer esta fruta que es el alimento típico que comen los monos. No obstante, el chef aclara que estos animales no los toman de la misma forma que los humanos cuando los comemos con la mano, porque cogen el plátano por el tallo, y nosotros no.

En cualquier caso, McGrady insiste en que Isabel II no toma muchos plátanos, sino que prefiere alimentos más ligeros, como pescado a la parrilla y verduras. Sea como sea, está muy claro que la Reina de Inglaterra lleva una dieta muy saludable que le permite estar a sus 93 años con un estupendo estado de salud.