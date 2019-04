Isabel II deja de conducir a los 92 años por petición de su equipo de seguridad

Isabel II ya no conducirá más. Al menos por carretera y de forma pública. Así lo ha decidido tan solo unas semanas después de que su esposo hiciera lo propio, pues el duque de Edimburgo tampoco cogerá el volante más después de haber sufrido un accidente cerca de Sandringham donde se vieron involucradas dos mujeres y un bebé. Después de este suceso, el equipo de seguridad de la soberana le ha pedido que, a sus 92 años -cumple 93 en unos días-, deje de conducir por carretera, algo que ella ha aceptado.

Si bien, el diario británico 'The Times' señala que la Reina seguirá conduciendo de forma privada en sus fincas de Windsor y Balmoral, donde pasa sus vacaciones. Se trata de caminos rurales mucho menos transitados en los que se reducen los riesgos de chocar contra otros vehículos.

Así, la típica imagen de la soberana llegando a actos públicos conduciendo su propio coche y escoltada por su guardia de seguridad ya no se producirá más. El accidente del duque de Edimburgo provocó una gran polémica, ya que una de las mujeres quedó herida y no hubo ningún tipo de multa o sanción hacia él. Aunque envió una carta a los medios de comunicación disculpándose, no fue suficiente para calmar los ánimos, por lo que decidió dejar de conducir para evitar males mayores.

Ahora es Isabel II la que toma la misma decisión con el mismo objetivo. Cabe destacar que la Reina siempre ha sido una gran aficionada a los coches y en su garaje tiene varios Jaguar o Land Rover. Además, durante la II Guerra Mundial se alistó como mecánica y conductora.

De este modo, la soberana se despide de una de sus grandes aficiones. Y todo ello sin haber tenido nunca que sacarse la licencia de conducir. Porque Isabel II es la única persona autorizada en Reino Unido para manejar un coche sin necesidad de carnet. Un privilegio que solo ella podía tener.