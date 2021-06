La Reina Letizia se rinde al rosa, color fetiche, en la exposición de Berlanga

Los Reyes han inaugurado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la exposición "Berlanguiano, Luis García Berlanga (1921-2021)", con motivo del centenario del nacimiento del inolvidable director de cine. Un acto en el que, una vez más, la Reina Letizia ha dado una lección de estilo y elegancia, demostrando cuál es su nuevo color fetiche.

Y es que diez días después de impactar con uno de sus estrenos más acertados en los últimos tiempos, un vestido abrigo rosa empolvado con el que acaparó todas las miradas en el Desfile de las Fuerzas Armadas, la Reina ha vuelto a rendirse a uno de los tonos de la temporada, poco habitual en su vestidor (hasta ahora, por lo que parece), el rosa.

El rey Felipe VI y la reina Letizia a su llegada para la inauguración de la exposición "Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)" en la Real Academia Bellas Artes de San Fernando EFE

Ya lo adelantó Rocío Carrasco en su serie documental; el fucsia sería uno de los colores de esta primavera. Y Doña Letizia lo ha confirmado con su nuevo vestido, en un rosa vibrante de lo más favorecedor. Se trata de un vestido de seda de Hugo Boss, con largo midi, corte camisero, volantes en la falda y una fina lazada en la cintura creando un efecto fit. Una prenda sofisticada y bastante diferente a lo que ha lucido Doña Letizia hasta el momento que, apostando todo al rosa, ha lucido unos stilettos en el mismo color.

Después de unos meses en los que la Reina apenas había estrenado nada Doña Letizia abre su vestidor a nuevas firmas e innovadores diseños con los que siempre ha sido aplaudida - inolvidable su mono de 'The IQ Collection' en la inauguración de Fitur, su vestido negro de volantes de Leyre Doueil en la inauguración del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo o el reivinciativo y solidario modelo gris de Ulises Mérida con el que impactó hace unos días - apostando por la moda Made in Spain y dejándonos looks para el recuerdo.