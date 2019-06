Lo que hacía la Reina Sofía mientras don Juan Carlos se despedía de la vida pública

El pasado domingo 2 de junio, cinco años después de la proclamación de Felipe VI, fue un día muy emotivo para la monarquía española. Porque ese día marcaba un antes y un después en la institución, ya que era el de la retirada total de la vida pública de quien había ostentado la jefatura del Estado durante más de 40 años. El Rey Juan Carlos se despidió de sus obligaciones como representante de la Corona en un multitudinario acto en Aranjuez, en la corrida de toros en homenaje a la madre del rey emérito, doña María de las Mercedes.

El monarca estuvo acompañado por su hija, la Infanta Elena, su nieto Froilán, su hermana la Infanta doña Pilar y algunos de sus hijos. Pero hubo varias ausencias importantes, las de los actuales reyes, Felipe y Letizia, y la de la Reina Sofía, a la que sorprendió no ver junto a su esposo en un día tan importante. Si bien la soberana, que nunca ha sido aficionada a los toros, tenía otros planes ese día también muy especiales para ella.

Porque doña Sofía se encontraba el pasado domingo en Grecia, su país natal, junto a toda su familia, ya que se celebraba el cumpleaños de su hermano Constantino. El que hubiera ocupado el trono heleno cumplía 79 años, y su hermanas no quisieron perdérselo, pues junto a la reina emérita estaba su hermana Irene.

Así, todos se reunieron en Atenas en este día tan especial, el cual pasó doña Sofía también con sus sobrinos, los príncipes Nicolás y Teodora de Grecia, y por supuesto la reina Ana María. Ha sido a través del Instagram de Nicolás como se ha sabido el paradero de la reina emérita en un día marcado en rojo en el calendario de la Casa Real.

A pesar de que no era una fecha redonda para Constantino, doña Sofía no quiso estar lejos de su hermano ese día, pues ha tenido problemas de salud graves en los últimos años. En 2016 sufrió un derrame cerebral que le ha dejado secuelas, y desde entonces sus apariciones públicas son contadas. Por ello, su hermana no quiso faltar en su cumpleaños a pesar de que a miles de kilómetros, su marido terminaba el ciclo más importante de su vida.