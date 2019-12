Reivindicación de Pedroche ante Motos: "Enseñaré lo que me salga de ahí mismo"

El vestido que lucirá Cristina Pedroche es una de las mayores incógnitas de cada fin de año. En esta ocasión, la madrileña ha acudido al plató de ‘El Hormiguero’ para hablar de las Campanadas de Antena 3, que presentará junto al chef Alberto Chicote. Pablo Motos hacía hincapié en que la gente "no se puede perder el vestido", sobre el que la presentadora ha desvelado algunos detalles.

Cristina Pedroche afirma sentirse "muy feliz" con el equipo que le ayuda a preparar todo lo relacionado con su vestuario, maquillaje y peinado. Sin embargo, ha desvelado que "el vestido no está" listo. A falta de solo dos días de realizar las fotos oficiales de las Campanadas, el traje que lucirá la última noche del año aún no está preparado. "Pero no pasa nada, no hay drama", comentaba para calmar los ánimos. A pesar de este inconveniente, Pedroche se muestra optimista: "El vestido va a estar, no hay opción B".

Sobre las críticas que cada año recibe, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, Pablo Motos le ha preguntado si le molestan. La presentadora, más reivindicativa que nunca, lo ha tenido claro: "Me molesta que me pregunten: ‘¿Este año cuánto vas a enseñar?". A continuación, ha lanzado un mensaje contundente con la respuesta a esta pregunta: "Lo primero: ¿a ti qué te importa? Y lo segundo: enseñaré lo que me salga de ahí mismo".

Acostumbrada a las críticas, Pedroche se muestra dispuesta a sorprender de nuevo. "Quiero provocar. No quiero pasar desapercibida", afirmaba, además de lanzar una declaración de intenciones: "Este año o triunfo o me hundo". "¿Estas serán tus últimas Campanadas?", preguntaba Motos con cara de sorpresa. La presentadora explicaba que es posible porque "cada año el vestido es más loco" y tiene miedo a perder la buena racha que lleva con ellos. "Igual mejor quedarse en la cresta de la ola", explicaba, dejando la incógnita en el aire.