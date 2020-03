La victoria de Belén Esteban y el dolor de Rocío Flores copan la actualidad rosa

Un sábado más te traemos nuestro resumen más completo de la actualidad rosa. Unos días marcados por la pandemia del coronavirus COVID-19 que ha provocado un estado de alarma en nuestro país. A la suspensión de las clases escolares y universitarias se suma la petición para que bares, restaurantes y gimnasios privados echen el cierre.

Una decisión que se ha tomado con el objetivo de reducir el impacto de este virus y poder evitar el colapso de los hospitales y centros de salud. Así, la petición de las autoridades para que los ciudadanos nos quedamos en casa se ha convertido en el tema del momento de Instagram.

Un sinfín de rostros conocidos ha hecho un llamamiento público para que nos quedemos en casa. Desde Dulceida a Miguel Ángel Silvestre, todos han hecho del hashtag #YoMeQuedoEnCasa su bandera.

Una de las que ha decidido tomar medidas ha sido Paula Echevarría. La actriz e influencer se ha sometido a un tratamiento de vitamina C y ozono porque es exfumadora y con alergia asmática. Ella misma lo ha explicado en su perfil de Instagram con unos vídeos que ha colgado en sus stories.

Y sin salirnos del coronavirus, los Reyes se han sometido a las pruebas para descartar un posible caso de COVID-19. Y es que tras el positivo de la Ministra Irene Montero, Don Felipe y Doña Letizia han decidido realizarse la prueba al haber estado recientemente con ella la Reina en un acto oficial.

Fuera de nuestras fronteras, el actor Tom Hanks y su mujer, Rita Wilson, han anunciado que se han contagiado durante su viaje a Australia. El protagonista de Náufrago ha querido tranquilizar a todos sus fans con una foto en su perfil de Instagram donde afirma que están bien, y agradecen el cariño de los sanitarios australianos que les han atendido.

Y otro actor norteamericano que está en cuarentena es Orlando Bloom. El prometido de Katy Perry ha dejado el rodaje de su serie en República Checa para viajar a Estados Unidos donde se pondrá en cuarentena.

Belén Esteban 'estrena' casa

Belén Esteban ha protagonizado la exclusiva de esta semana con un posado en la casa que fue de Toño Sanchís. La princesa del pueblo ha querido dejar claro que su exrepresentante ha dejado el domicilio en un estado 'lamentable'.

Mientras se soluciona la batalla legal de ambos, Toño ya ha comenzado una nueva vida en Pozuelo de Alarcón. Allí, el mánager se ha instalado con su familia. Eso sí, Sanchís ha continuado con su ley del silencio y no ha querido hacer ninguna declaración tras la exclusiva de Belén Esteban.

Por su parte, Rocío Flores ha sido otra de las protagonistas estos últimos días tras abrir su corazón en Supervivientes. Cansada de todas las críticas a su padre, la hija mayor de Rocío Carrasco ha sacado la cara por Antonio David al asegurar que él nunca ha hablado mal de su madre: "En casa de mi padre jamás se ha hablado mal de mi madre. Jamás. Nunca. Ni aun haciendo lo que nos ha hecho ni aun poniéndonos en la peor situación que hemos podido vivir durante dos años y pico ¿Tú sabes los tres años que hemos pasado en mi casa, por poner una demanda que no correspondía?".

Y es que está claro que para Rocío Flores su padre es la persona más importante de su vida: "¿Qué doy la vida por mi padre? ¡Pues claro que sí! Porque él ha dado la vida por mí y si no fuese por él, a día de hoy no sería la persona que soy, no valoraría las cosas como las valoro y no tendía los valores que tengo. Por eso me hace gracia cuando dicen que me fui con él porque era el que me consentía. Me fui con el más estricto y con el que menos dinero tenía".