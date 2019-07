El rey de Marruecos confirma su divorcio y niega que no deje a su ex ver a sus hijos

La polémica no cesa en los reinos extranjeros, sobre todo en los asiáticos y africanos. Si la huida de la princesa Haya de Dubái fue la noticia de las pasadas semanas, junto con el inminente e inesperado divorcio del exrey de Malasia, ahora es el turno de la monarquía de Marruecos, donde los asuntos íntimos también llevan un tiempo siendo protagonistas de la actualidad.

Hace un año, el rey Mohamed VI se divorció de Lalla Salma, su esposa y madre de sus dos hijos, Moulay Hassan y Lalla Khadija. En todo este tiempo, se ha especulado mucho acerca del paradero de la que fuera princesa del reino aluita, ya que Lalla Salma no se ha dejado prácticamente ver y parecía que se le había tragado la tierra.

Pues bien, este fin de semana, ha unido fuerzas con su exmarido para frenar unos rumores que se aparecían en la revista alemana Gala, citando al medio Afrik.com. Supuestamente, Mohamed VI no permitiría a Lalla ver a sus hijos a la vez, de modo que la pequeña Lalla Khadija estaría 'retenida' en Marruecos mientras su madre y su hermano pasan las vacaciones en Grecia, ya que así la exprincesa no tendría posibilidad de huir con ellos..

Ambos han enviado un comunicado conjunto a la publicación en el que niegan rotundamente esa información y avisan de que habrá denuncias por difamación a los medios extranjeros que publiquen tal cosa. Igualmente, el abogado del monarca, Eric Dupond-Moretti, ha señalado que tanto el rey como su exmujer están "escandalizados" por las "afirmaciones extremadamente graves" que tendrían "fines malévolos" y que pueden ser objeto de persecución por difamación.

De este modo, este comunicado sirve para confirmar lo que sabíamos todos desde que la revista 'Hola' diera la noticia en exclusiva: el rey se ha divorciado. Nunca antes se había referido así a Lalla Salma, de modo que por primera vez reconoce su ruptura. De hecho, esta semana el portal le360.ma, muy cercano a la monarquía, publicaba que la princesa, "antigua esposa del rey Mohamed VI", está de vacaciones con sus hijos en Grecia.

Una polémica que, al menos, ha servido para que el rey marroquí no intenté esconder más un divorcio que empezó a sonar cuando el rey fue operado en Francia el pasado año del corazón y su mujer no estuvo con él, mientra sí lo hicieron sus hermanas y sus hijos. Además, Lalla Salma dejó de aparecer en actos públicos. Mohamed VI nunca había negado la información, la cual ahora no tiene más remedio que confirmar por el bien de sus hijos y para que no haya ninguna duda sobre él, sobre todo cuando el emir de Dubái ha sido acusado de tener presa a su propia hija.