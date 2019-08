Los Reyes ya están en Mallorca: Letizia y las infantas apoyan a Felipe en la vela

Las vacaciones de los Reyes ya han comenzado. Como cada año, Felipe y Letizia se han desplazado a Mallorca junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, para pasa aproximadamente la primera quincena de agosto, una tradición que implantó el rey emérito, don Juan Carlos. Así, este jueves ya les hemos podido ver en Palma, concretamente en el Club Naútico.

Porque también es tradición que en estos días don Felipe participe en la Copa del Rey de Vela Mapfre, al bordo del Aifos. Y hasta el puerto han acudido Letizia y las niñas para apoyar al monarca en su primer día de regatas. Así, aunque no esperábamos verles hasta mañana, nos han sorprendido con estas imágenes, pues es la primera vez que la Reina y las Infantas acompañan al Rey el primer día de competición.

De este modo, por fin hemos podido ver a Leonor y Sofía, a las que no veíamos desde la celebración del quinto aniversario de la proclamación de don Felipe. Las dos hermanas han pasado el mes de julio en Estados Unidos de campamento, como el año pasado, una experiencia que les ha gustado mucho y en la que se relacionan con niños de otras nacionalidades, algo fundamental para su formación, sobre todo para la de la heredera.

Ahora, podrán disfrutar del resto del verano con sus primos. En la isla ya están Victoria Federica e Irene Urdangarín, con las que la Reina Sofía acudió hace unos días al cine a ver 'El rey león'. La reina emérita lleva ya varias semanas en Palma, un destino que adora y donde pasa muchas temporadas. Algo en lo que no coincide con su nuera, pues a la Reina Letizia no le gusta la isla, ya que considera que estos días para ella no son vacaciones, sino trabajo. De ahí que los monarcas partan luego a un destino secreto para poder relajarse pasando desapercibidos.

Para esta primera jornada en Mallorca, Letizia se ha decantado por un vestido blanco de inspiración ibicenca de estilo camisero con cinturón anudado firmado por Adolfo Domínguez y las típicas 'espadrilles' mallorquinas con cuña. Un look perfecto para la playa y para una jornada de barco. Por su parte, las niñas llevaban shorts y camisa y las respectivas menorquinas.

Las tres han subido con el Rey al Aifos para saludar al resto de la tripulación y posar con ellos. Además, les han dado ánimos para la competición. Allí les han dejado y se han retirado suponemos que con destino Marivent, donde podrán descansar mientras don Felipe sale al mar con el resto de la familia real.