Rihanna busca inversores: 60 millones para su nueva firma de lujo con LVMH

Hace tiempo que Rihanna dejó de ser simplemente una cantante. Después de batir récords en las listas de éxitos, la joven de Barbados decidió dar rienda suelta a los proyectos que llevaba tiempo dando forma, los cuales le han convertido en una gran empresaria con los 31 años recién cumplidos. Y con esas credenciales se ha unido al mayor conglomerado de lujo del mundo para poner en marcha su negocio más ambicioso: una nueva firma para la que buscan 60 millones de euros.

Que la artista iba a sacar una marca de lujo con el grupo LVMH -valorado en más de 155.000 millones de euros en bolsa- era algo que se venía comentando desde principios de año. Si bien ahora se han filtrado los detalles de ese acuerdo y cómo se ha repartido la sociedad creada para ello. Ha sido el medio 'The Business of Fashion' el que ha desvelado todo y ha cifrado en 60 millones la cantidad que han fijado ambas partes para empezar a rodar.

En concreto, la marca tendrá por nombre Project Loud France, en honor a su quinto disco de estudio, titulado 'Loud'. Rihanna será propietaria del 49,9% de las acciones de la firma, mientras que el 50,1% restante pertenecerá al grupo francés, que se queda así con la mayor parte. La cantante ha invertido cerca de 3 millones de euros, mientras que LVMH ha puesto sobre la mesa 30 millones. Los 27 millones restantes esperan lograrlos de terceros inversores a los que esperan seducir con una propuesta de marca basada en el potencial de la cantante para vender.

Porque en estos años Rihanna se ha revelado como una auténtica máquina de hacer dinero, ya que todo lo que toca se convierte en oro. De ahí que las marcas se la rifen y que ella haya aprovechado su gran tirón entre el público para poner en marcha prósperos negocios capaces de generar ventas millonarias en una semana.

La rentabilidad de ser Rihanna

Rihanna lleva cerca de 15 años subida a los escenarios, pues comenzó a actuar muy joven, con 16 años. Poco tiempo después la fichó la discográfica del todopoderoso Jay-Z, el marido de Beyoncé, que la convirtió en una estrella mundial en tiempo récord. Su famosa 'Umbrella' está en la lista de las canciones más vendidas del mundo, junto a otros doce éxitos suyos más, lo que da buena muestra del fenómeno que es la barbadiense.

Actualmente es la séptima cantante mejor pagada del mundo, con más de 37 millones ganados en 2018, según Forbes, quien cifra su patrimonio en 184 millones de euros (210 millones de dólares). De ahí que numerosas marcas hayan querido contar con ella en este tiempo, ya que es un valor seguro. Entre ellas Puma, con la que lanzó una colección de ropa deportiva, Fenty Puma by Rihanna -Fenty es su apellido- que disparó el beneficio de la marca deportiva en 2017 más de un 90%.

Pero la joya de la corona de Rihanna es su línea de maquillaje, Fenty Beauty. Precisamente, esta marca la lanzó ya junto al grupo LVMH, a través de su filial de cosmética Kendo. Fue en septiembre de 2017 cuando salieron al mercado estos productos, con los que la artista quería que todas las mujeres, independientemente de su color de piel, encontraran el tono perfecto. Tal fue el 'boom', que en los primeros 40 días logro facturar más de 80 millones de euros. Un récord sin precedentes. De ahí que se animara a sacar su línea de lencería, Fenty Lingerie, pocos meses después, con prendas para todas las tallas.

Rihanna facturó más de 80 millones en tan solo 40 días vendiendo maquillaje

Con estos datos en la mano, el conglomerado de lujo se ha embarcado en esta nueva aventura con Rihanna para sacar al mercado la que será su primera firma de moda desde que en 1987 se estrenara Christian Lacroix. Es decir, LVMH lleva más de 20 años sin lanzar nueva enseña y solo la barbadiense ha sido capaz de darle un nuevo empujón gracias a carisma y popularidad. Por ejemplo, en Instagram es de las más seguidas del mundo, con 68 millones de seguidores, lo que supone el mejor escaparate para anunciar todas sus novedades.

Así, ahora buscan nuevos socios para sacar adelante un proyecto con el que el histórico grupo quiere fundar el lujo del siglo XXI, dirigido a la generación Z, esa que todavía es muy joven para comprar productos de este segmento pero que será la que lo haga en el futuro. Y esos jóvenes hoy en día bailan al ritmo que marca Rihanna.