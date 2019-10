El gran patrimonio de Risto Mejide: empresas, libros, televisión y... ¿política?

Este miércoles nos acostábamos con la noticia de que Risto Mejide y Laura Escanes habían sido padres de su primera hija en común, Roma, que nació justo antes de medianoche, a las 23.55 horas. El matrimonio daba así la bienvenida a una niña muy esperada, pues las últimas semanas se les habían hecho muy largas, ya que Laura salió de cuentas el 29 de septiembre. Este bebé viene a colmar la felicidad de la pareja, que lleva algo más de dos años casada y unos cuatro de relación.

Risto y Laura son una de las parejas más mediáticas de nuestro país, pues él es uno de los principales rostros de la televisión y ella una de las influencers más famosas. En todo este tiempo juntos, sus actividades, además, se han multiplicado, y ambos han empezado nuevos proyectos, desde el lanzamiento de libros, a productos como a nuevos programas, en el caso de Risto. Incluso el que fuera estricto jurado de 'Operación Triunfo' se ha lanzado al ruedo político.

Justo antes de cogerse la baja de paternidad, Risto lanzaba su propia propuesta política de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Ante el hartazgo de la sociedad con los políticos, el programa 'Todo es mentira' anunciaba las siglas PNLH, que hacen referencia a Peor No Lo Haremos, nombre que tendría esta nueva formación que pretende cambiar muchas cosas de la política actual. Y si al final acaba llevándose a cabo la iniciativa, podría salirle bastante bien, pues un reciente sondeo le daba dos diputados en el Congreso.

Esa ha sido la última aventura de este polifacético catalán de 44 años, el cual compagina su labor televisiva con la literaria y con sus propios negocios. Así, ha logrado crear un importante patrimonio en todos estos años que lleva en la esfera pública. Risto es licenciado por ESADE en Dirección de Empresas y durante sus inicios trabajó en el mundo de la publicidad y la producción musical.

De hecho, él se considera publicista, y sigue manteniendo este negocio. Mejide tiene su propia agencia con su socio, Marc Ros, llamada After Share SL. Fue puesta en marcha en 2007 y es propiedad de otra sociedad, Before Share, que es la que tienen a medias los dos socios. After Share cerró el pasado año con muy buenos números, pues facturó 4,2 millones de euros frente a los 3 millones de 2017 y su beneficio ascendió d 80.000 euros a casi 160.000. Además, dispone de más de 2 millones de euros de patrimonio.

En cuanto a Before Share, 2018 también fue un buen ejercicio, pues logró salir de pérdidas y ganar 315.000 euros tras dejarse 74.000 euros en 2017. En este caso, su activo se va hasta los cerca de 7 millones. Por lo tanto, en el plano empresarial las cosas le funcionan bastante bien al ahora presentador de televisión.

Más de una década en la pequeña pantalla

Como vemos, la publicidad sigue siendo una importante fuente de ingresos para Risto, pero sin duda ha sido la televisión la que le ha encumbrado. Desde su debut en 'OT' como el jurado más cañero y despiadado, no ha parado, y he encadenado un proyecto con otro convirtiéndose en uno de los rostros clave de la televisión actual.

Tras su salida del 'talent show', Telecinco lo fichó para el programa 'TNT', que no tuvo mucho éxito para pasar como jurado a 'Tu sí que vales', un programa que aguantó varios años en parrilla. Pero sin duda su gran proyecto fue 'Viajando con Chester', el programa de entrevistas a rostros de la política, la música, el cine o la prensa que arrasó durante dos años. Si bien unas desavenencias contractuales con Mediaset lo llevaron en 2015 a la competencia directa, Atresmedia.

En Antena 3 se estrenó con 'Al rincón de pensar', que seguía un formato muy parecido al del 'Chester', pero con plató propio de televisión. Pero la aventura duró poco, pues en 2016 regresó a su antigua casa como juez de 'Got Talent', uno de los mayores éxitos de Telecinco en los últimos años. Además, en 2017 se reanudó su adorado 'Chester', esta vez versión "in love", en Cuatro. Ese año también tuvo un serio fracaso con 'All you need is love...o no", formato que sería el germen de 'Todo es mentira', su espacio en Cuatro con el que destapa los bulos y 'fake news' que se publican en prensa.

De aquí ha salido la idea del PNLH, una formación incipiente que, por el momento, ha propuesto suspender el sueldo de los diputados hasta que no sean capaces de formar gobierno, que los condenados por corrupción tengan que devolver todo lo robado y acabar con los sueldos vitalicios. Habrá que ver a la vuelta de su baja por paternidad si esta idea finalmente se lleva a cabo.

Además de esto, Risto también tiene una vena literaria, y en este tiempo ha publicado ocho ejemplares, la mayoría relacionados con el mundo de la publicidad y la creación de marca personal, aunque su último libro es el más íntimo. 'El pensamiento negativo', 'El sentimiento negativo', 'Que la muerte te acompañe, '#Annoyomics: El arte de molestar para ganar dinero', 'No busques trabajo', 'Urbrands', 'X', y el 'Diccionario de las cosas que no supe explicarte' son todas sus obras, editadas Espasa Calpe en su mayoría.

Todos estos trabajos y proyectos le han permitido vivir en una impresionante casa. El pasado año se trasladó con Laura a un imponente apartamento en Barcelona, en una de las mejores zonas, Pedralbes. La vivienda está en una urbanización de 17.000 metros cuadrados con piscina, zonas ajardinadas y espacios deportivos. La casa tiene cerca de 400 metros cuadrados y cuenta con cuatro habitaciones, salón, cocina, varios baños y varias terrazas distribuidas por las dos plantas, con un gimnasio incluido que han instalado en la planta baja. De hecho, Laura lo enseña todo en su canal de YouTube después de que lo decoraran con la firma Kenay Home. Por el momento, están de alquiler en la vivienda, por la que pagan entre 8.000 y 10.000 euros al mes.

No obstante, la pareja pasa bastantes temporadas en Madrid por trabajo, por lo que se pensaba que acabarían decantándose por la capital para instalar su hogar, pero prefieren la ciudad Condal, donde pueden estar más cerca del hijo mayor de Risto, Julio, fruto de su relación con Ruth Jiménez. La pareja pasa con el pequeño largas temporadas en la Cerdeña y en las montañas catalanas, por lo que también podrían tener en esta zona alguna vivienda.