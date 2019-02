Rivera no niega su relación con Malú: "No voy a hablar sobre mi vida privada"

Albert Rivera sigue siendo el protagonista de la actualidad política y social en España. El bombazo destapado el pasado miércoles por la revista 'Semana' se ha convertido en el tema de conversación en cualquier círculo, pues su supuesta relación con la cantante Malú es algo que nadie esperaba. Por ello, es lógico que sea la gran pregunta, ante la que el líder de Ciudadanos se ha enfrentado por primera vez este lunes. Y no lo ha negado.

Ha sido ante los micrófonos de COPE en el programa 'Herrera en la onda' cuando el político ha hablado directamente por primera vez de un noviazgo que se habría iniciado hace un par de meses. A Carlos Herrera no le ha temblado el pulso y le ha hecho a Albert la pregunta más esperada. "¿Cómo se ha sentido usted durante este fin de semana viéndose por temáticas personales en medios de comunicación abordando su vida privada con mayor o menor gracia o mayor o menor acierto?", le ha interrogado el periodista.

A lo que Rivera ha contestado sin negar absolutamente nada. Tampoco lo ha confirmado, pero sus palabras demuestran que esta relación marcha. El político ha señalado que no va a perder un solo minuto hablando de su vida privada cuando a la vuelta de la esquina hay unas elecciones generales en las que Ciudadanos se juega mucho. ""Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía", ha dicho tajante.

Si bien comprende que el hecho de ser un personaje público le obliga a tener que someterse a estas cuestiones, ya que digamos que 'va con el puesto'. Pero no piensa atender a estas preguntas, al menos hasta que concurran los comicios del 28 de abril, ya que esto podría despistar del verdadero objetivo, que es eminentemente político.

Así, Rivera ha dejado muy claro que ahora está plenamente concentrado en llegar a la Moncloa, a pesar de que al resto del mundo lo que le importa es su historia con la cantante. Una relación que habría comenzado antes de que acabara 2018 y gracias a Miguel Poveda, amigo de ambos que les habría presentado. Cabe destacar, además, que la exnovia del político trabaja para este artista, pues Beatriz Tajuelo dejó su empleo como azafata para pasar a formar parte de su staff cuando se mudó a Madrid con Rivera.

Y si ni Rivera ni Malú hablan, la que sí que lo hace es Tajuelo. La joven se ha abierto una nueva cuenta de Instagram en la que ha dejado significativos mensajes, como "A pesar de los errores, a pesar de las caídas, a pesar de las lágrimas, a pesar de las heridas, a pesar de las… Malas decisiones y compañías. A pesar de los pesares y pese a quien le pese. Seguimos brillando, seguimos soñando, seguimos luchando. ¡Seguimos en pie!". Unas palabras que parecen tener un claro destinatario.