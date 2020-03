Roberto Carlos en ‘El Hormiguero’: "Pido a la gente que no salga de casa"

El último programa de la semana para ‘El Hormiguero’ empezaba con un nuevo mensaje de Pablo Motos sobre la crisis del coronavirus que afecta a España desde hace unos días. “Nuestra vida va a cambiar y no sabemos por cuánto tiempo”, afirmaba el presentador en un plató vacío desde el pasado miércoles. Motos explicaba a la audiencia que “estamos pasando por cinco etapas” en lo que se refiere al problema del virus.

Así explicaba cada una de las fases: “Negación, te niegas a que sea verdad lo que está pasando; enfado, a todos nos gustaba más nuestra vida de hace cuatro días que la de hoy; tristeza, como las cosas no son como deseas, empiezas a sufrir; aceptación, aceptas lo que pasa y te adaptas; y superación, lo superas y recuperas el ánimo”. Pablo Motos animaba a superar cada una de estas fases cuanto antes. “Cuanto antes aceptemos que esto lo va a cambiar todo, antes dejamos de sufrir”, comentaba el presentador.

Concienciado con el problema del coronavirus, Motos reflexionaba sobre la situación actual del país: “Esta situación nos hará reflexionar sobre las cosas importantes de verdad y olvidar las superficiales”. Y no se quedaba ahí. El presentador confesaba cómo está llevando esta crisis sanitaria en su día a día: “Hace cuatros días las redes sociales nos daban la falsa sensación de estar cerca de las personas. Y esto se ha ido a la porra cuando nos han dicho que no nos podemos tocar. Ahora eso a lo que no le dábamos valor se ha convertido en lo más importante”.

Desde el lado personal, Motos expresaba que, como dice su mujer, “lo importante son las personas”. Para el presentador, la solución “es hacer piña para salir de eso”. Y finalizaba su discurso con un último mensaje de ánimo: “El coronavirus es fuerte, pero el amor es mucho más”. Con ese optimismo retomaba la marcha del programa “para poner una sonrisa en la cara y pasar un buen rato”. Este jueves visitaban el programa los exfutbolistas Julio Baptista y Roberto Carlos. Este último, finalmente, no podía asistir presencialmente por estar en cuarentena por el coronavirus. Sin embargo, el brasileño ha estado presente a través del teléfono.

Pablo Motos se sentaba con Julio Baptista para repasar su larga trayectoria profesional. El presentador le presentaba como “la gran leyenda del fútbol mundial” y bromeaba con su colorida chaqueta. Roberto Carlos, en directo a través de una llamada telefónica, justificaba su ausencia: “Quería estar con vosotros, pero hoy hemos recibido una notificación del club”. Además, el exmadridista lanzaba un mensaje a la población: “Pido a la gente que no salga de casa porque la situación está muy complicada”.