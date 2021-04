Motivos por los que Rocío no habla con su hija: "La agresión es obra del padre"

Noche histórica en Telecinco. Rocío Carrasco llegaba a media tarde a la cadena para ser la protagonista de "la entrevista del siglo", aventuraba Jorge Javier Vázquez. Junto a Carlota Corredera ha presentado 'Rocío en directo' en una noche en la que la cadena paraba la emisión de la docu-serie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en la que la hija de Rocío Jurado cuenta su versión sobre todo lo vivido junto a su exmarido Antonio David Flores. Fue precisamente ella la que anunciaba que se necesitaba parar para aclarar muchos puntos después de ser tan admirada como criticada con la emisión de los primeros capítulos. Sin duda su intervención se ha visto truncada después de que el viernes pasado su hija Rocío Flores hiciera un llamamiento a su madre para decirle que sus hijos estaban ahí para lo que necesitara, que cogiera el teléfono y se sentasen para hablar y solucionar sus diferencias. Es una de las explicaciones más esperadas de la noche. Y llegó.

Y llegó el momento. Rocío Carrasco entraba en plató cerca de las once de la noche y no pudo contener las lágrimas con la actuación de Blas Cantó del tema de su madre 'Como las alas al viento'. "Era necesario y tengo la fuerza y la valentía suficiente como para hacerlo", confiesa todavía emocionada y un poco nerviosa. Carpeta en mano para acreditar la cruda realidad de su vida que está relatando y vestida con un traje de dos piezas en color azul con aberturas en la parte inferior del pantalón, asegura que "ahora sí tengo la fuerza". Confiesa que la finalidad de sus capítulos era "que se me escuchara, que se me oyera y se supiera lo que he sufrido, sentido y cómo lo he vivido". Pero al mismo tiempo está "orgullosa" si he logrado ayudar "con mis testimonios".

Rocío Flores, su hija, es el primer tema sobre el que le preguntan. Ella recuerda un episodio que en su día intentó no corriera como la pólvora, reconociendo que llama a la Fábrica de la tele para que no profundicen y "si lo hacen, cuiden de Ro". Con una fecha marcada a fuego en su corazón, Rocío Carrasco explica qué es lo que sucedió el 27 de julio de 2012. y relata que "Rocío me agrede y yo termino en un hospital. Es algo que se sabe públicamente pero yo quiero adelantar que Rocío llega a ser verdugo porque antes ha sido víctima y víctima más vulnerable que yo". Y quiere dejar claro antes de empezar el programa "pedir públicamente a las personas que la atacan en ese sentido por lo que hizo que no la ataquen a ella porque no tiene la culpa, ella no tiene la culpa, la culpa la tiene otra persona que es el responsable de que actuase de esa forma. Su padre".

"Ni la denuncié ni denunciaría nunca a mi hija", continúa, "primero porque es víctima de su padre y lo segundo porque nunca podría denunciar a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Con todo". Explica que "la maternidad ha sido lo más maravilloso que me ha pasado". Siempre ha pensado que "la paliza me la estaba pegando su padre, no ella". En ese momento "sentí pánico no por lo que estaba sucediendo sino por lo que iba a suceder". Se refiere Rocío Carrasco a "ver que a ella se le ha llevado hasta ese punto".

"Papá, ya está hecho"

Todo lo tuvo que relatar ante una jueza cuando "se me imputa un delito de maltrato continuado porque ella me denuncia ella junto a su padre el mismo día de la paliza a las cinco de la tarde". Y aquí rompe a llorar: "Mi hija me pega, se monta en un coche y según lo hace saca un móvil y dice papá ya está hecho". Y de ahí se fue al colegio y allí fueron a buscarla "unos amigos de su padre para luego ir con el padre a la Guardia Civil y denunciarme por malos tratos. Cuando me piden que declare dije en la Guardia Civil que no quiero hacerlo en contra de ella porque tendría que contar la realidad y si lo contara la denunciaría". Aun así "el vínculo con ella no me lo quita nadie por mucho que lo intenten. A esa la he parido yo", relata entre lágrimas. Descarta que el reencuentro sea pronto porque "ni estoy preparada ni ella está preparada pero no me gustaría perder esa esperanza". Rocío Carrasco confiesa que no se siente preparada todavía para hablar con ella y en ese momento "siento mucho dolor, un desgarro".

"No estoy preparada para hablar con mi hija"

Y aclara: "Jamás en mi vida he dicho a mi hija aquí no vuelvas a llamar, yo o soy tu madre". Aclara que desde que se separan ha recibido cuatro llamadas suyas "y nunca he tenido la tentación de coger porque no estamos preparadas porque sé que no es el ambiente idóneo". Necesita Rocío Carrasco que pase "tiempo" para que hablen. Tiempo para "prepararme" con "terapia y fármacos". E insiste en explicar que "cuando digo que no estoy preparada es porque sigo las recomendaciones de un equipo de profesionales que me lo indica porque si no voy a volver al principio". Cuando ve que en su móvil hay una llamada entrante "de Ro siento miedo e inseguridad y no quiero volver a sentir el pánico cada vez que suena el timbre de mi casa y sean los niños, ni quiero volver a tener vómitos cada vez que llegaba el lunes". Y pide que se entienda que "estoy contando este episodio de mi vida tan terrorífico y horroroso porque sin él no puedo contar la magnitud del monstruo que es su padre porque este episodio es su obra maestra para terminar de matarme".