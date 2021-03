Rocío Carrasco cuenta la infidelidad de Antonio David y la traición de su tío

Después del gran revuelo formado tras la emisión del primer capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Telecinco emitía ayer el segundo capítulo bajo el título 'Se nos rompió' el amor en el que Rocío explica cómo fue el momento en el que se enteró de que estaba embarazada por primera vez. Después llegó su boda por la que asegura se pudo pagar unos 30 millones de pesetas, coste que cubriría la exclusiva de su luna de miel. Es aquí donde la hija de Rocío Jurado habla por primera vez de su tío Amador. Es en el segundo embarazo donde vuelve a romper a llorar para asegurar que todo el mundo sabía, menos ella, que Antonio David le estaría siendo infiel "y me decía que estaba loca y eran cosas de las hormonas del embarazo". Relata con la voz entrecortada que "la gente pasaba por mi ventana y me gritaba Rociíto eres una cierva embarazada". Visiblemente desolada al relatar el verdadero horror que vivió en los últimos años de relación con Antonio David Flores, Rocío Carrasco cuenta cómo poco a poco el que fuera su marido le fue arrebatando las fuerzas y la valentía para separarse hasta que no pudo más y finalmente decidió poner punto y final a su matrimonio con la adevertencia ade "te vas a cagar, no vas a saber por dónde te van a venir".

La venta del predictor

A pesar de las circunstancias en las que Antonio David y ella vivían en Barcelona, Rocío reconoce que el momento en el que se enteró de su embarazo, fue el momento más feliz de su vida. "Creo que fue unos días más felices de mi vida, con 18 años, iba a cumplir uno de mis sueños, iba a tener un hijo. Para mí era lo más importante y lo más grande que me podía para" reconoce Rocío. Recordando con dolor estos momentos, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco asegura que fue una de sus amigas, Cristina Cárdenas, la que vendió la información del embarazo a una revista.

Sobre el complicado momento de contarle a sus padres y a sus suegros que estaba embarazada, Rocío confiesa que lo tuvo que hacer sola porque Antonio David se negó a enfrentarse a esa situación. Mientras que las palabras de su madre fueron "a su casa viene", la reacción de Pedro Carrasco fue muy diferente: "Cuando llegué me dio dos besos muy secos, el pobre... me senté en el sofá y le dije 'papa estoy embarazada'. De lo que le entró por el cuerpo me dio un bofetón que la cabeza me dio vueltas, me dijo te lo dije, te ha arruinado la vida".

Polémica boda

Aunque Rocío deja claro que nadie la obligó a casarse, ella tenía claro que era el próximo paso tras el embarazo. Reconociendo que todo estuvo muy bien orquestado por todas las personas que le rodeaban pero con poca participación de su parte, la hija de Rocío Jurado asegura que ella misma diseñó el vestido de novia que luego fue tan criticado. "No tengo fotos ni alizanda, la tiré por el váter y tiré de la cadena, yo no quiero tener nada que ver con este ser" sentencia haciendo gala de todo el dolor que lleva arrastrando durante años. En cuanto a la luna de miel en Islas Mauricio, que también formaba parte de la gran exclusiva de la boda, Rocío confiesa que fue su tío Amador el que vende la información del destino del viaje a otro fotógrafo que acabó filtrando las fotografías. Desde ese momento Rocío deja claro que Amador Mohedano seguirá siendo su tío pero no formará parte de su vida. "La boda valió más de 30 millones de pesetas que se pagan con la exlcusiva en la que también entra la luna de miel y más cosas. La persona que estaba haciendo de intermediario con la revista tenía un beneficio, esa persona era Amador" explica.

Nace Rocío Flores

Reviviendo cada uno de los primeros momentos de la llegada de su hija Rocío Flores a su vida y sin poder contener las lágrimas de dolor al ver las imágenes de su hija, sentencia. "Era una sensación de felicidad absoluta, estaba completa y pletórica, siempre me he considerado una buena madre. Pasó a ser lo más importante de mi vida, era una niña que moría por su madre. Yo era la mujer más feliz del mundo, cuando ella era pequeña, era muy feliz" recuerda entre lágrimas.

La infidelidad de Antonio David

Embarazada de su segundo hijo, Rocío Carrasco recuerda cómo se enteró de que el padre de sus hijos le estaba engañando con una chica llamada Sonsoles, una infidelidad que todos conocían en Chipiona menos ella. "Un día se fue a por una copa, vi que tardaba mucho y fui a buscarlo. La curiosidad mató al gato, vi que se comía la boca con esa tía detrás de la barra, él me ve y yo salgo corriendo del bar. Empiezo a llorar y me empieza doler mucho la barriga, empiezo a tener pinchazos en la barriga y decía 'vámonos, por favor, vámonos' el viene y me dice que estoy loca, que el embarazo me está afectando. Cuando me dice eso yo empiezo a tener un ataque de pánico, yo ahí estaba embarazada de su hijo, eso no me entra porque mi marido me esté poniendo los cuernos como mujer, me entra el ataque de cuernos como madre" recuerda asegurando que ese fue el momento en el que ella decidió que su matrimonio había acabado. Relata con dolor que "lo sabía todo el mundo menos yo. Había veces que pasaban por delante de mi ventana y me decían Rociíto eres una cierva embarazada".

Antonio David Flores hizo callar a 'La Más Grande'

Con un segundo embarazo lleno de angustia, tristeza y disgustos, Rocío Carrasco reconoce que ella sabía que algo no iba bien en su embarazo desde el principio: "Yo sabía que no iba bien, tenía bajadas de tensión, contracciones, pinchazos* yo pensaba que ese embarazo no iba a llegar a buen término". "Los celos te están volviendo loca, vas a malparir a mi hijo" le espetó una y otra vez Antonio David a Rocío durante el embarazo debido a las numerosas crisis que vivió a causa de las infidelidades del ex Guardia Civil. Dejando claro que todo lo que se veía en los medios sobre su matrimonio era puro teatro para que todo pareciera normal, Rocío se lamenta: "Al final parece que lo hice tan bien que nadie se dio cuenta hasta el día que dije que me separaba". Tras numerosos episodios de supuestos maltratos en los que Antonio David incluso intentó tirar a su entonces mujer por la ventana de su casa de Chipiona, Rocío asegura que se lo contó con su prima Ani porque temía por su vida: "Se lo conté con la condición de que no se lo contara a nadie pero que, si me ocurría algo, que alguien supiera que eso ya me había pasado con anterioridad y mi prima nunca dijo nada".

Llega David Flores

"No quiero entrar en los problemas que David tuvo cuando nació, no me parece bien y no lo voy a hacer, solo diré que hubo que trasladarlo de hospital. Se lo llevaron al 12 de Octubre, no a la Paz, a las 5 o 6 horas de nacer, yo llamo a mi médico y pido el alta, me quería ir con el niño. Este hombre vino todo arreglado y me dijo que se iba a Málaga porque le daban un premio. No fue allí porque no le daban ningún premio, iría donde siempre" explica Rocío durante el documental reviviendo cómo fue la complicada llegada de su hijo a este mundo. "Mi madre decía que era un ser de luz, su bombón de nata. Era como un ángel y a mí me despertaba mucha ternura, quería protegerlo, en algún momento me llegué a sentir culpable, pero eso con el tiempo entendí que no era así" recuerda Rocío Carrasco sobre los primeros días de vida de su hijo con el que tuvo una relación muy especial. Intentando inculcarle a sus hijos el amor de hermanos, Rocío cree que en la actualidad su hija está llevando una carga con su hermano que no le pertenece: "Hoy tienen un vínculo muy fuerte, parte del que yo inculqué en su día, pero hoy a Rocío le han hecho sentirse responsable de demasiadas cosas que no tiene que ser responsable".

Punto final al matrimonio

Aunque han sido muchos los que han asegurado que si Rocío Jurado hubiese sido conocedora de lo sucedido, las cosas hubieran sido diferentes, Rocío Carrasco explica cómo fue el momento en el que le comunicó a Antonio David que se separaba y cual fue la amenaza de este que incluso logró callar a 'La más grande'. "Te vas a cagar, no vas a saber de dónde te van a venir, eso me lo dijo gritando con la mala suerte de que mi madre se enteró. Mi madre subió las escaleras diciendo '¿qué mi hija que?' y cuando llegó a la puerta le dijo 'tú te callas Rocío Jurado, tú no conoces a Antonio David Flores' se dio la vuelta y se marchó. Esa es la única verdad que ha dicho en toda su vida, me iba a cagar. Rocío Jurado empezó muy valiente, subió las escaleras muy valiente pero supo callarla, supo acojonarla, él sabía perfectamente lo que tenía que hacer para callar a unos y a otros" explica Rocío durante el tercer capítulo del documental en el que relata el momento en el que decidió poner punto y final a su matrimonio de manera pública.