Rocío Flores, rota en 'Supervivientes' por su madre: "Quiero saber si está bien"

Carlos Sobera daba la bienvenida este martes a un 'Tierra de nadie' muy particular. La crisis del coronavirus irrumpía en el desarrollo normal del ‘reality’ de Telecinco para revolucionar la convivencia en Honduras. Los participantes de ‘Supervivientes’ recibían noticias sobre la situación actual que se vive en España, lo que les pillaba de sorpresa. El presentador hacía un llamamiento a la calma y mostraba su apoyo ante la cuarentena. "Os necesitamos mucho, mucho", afirmaba Sobera ante los famosos supervivientes.

Preocupados por sus familiares, los concursantes se interesaban por el estado de sus allegados. El programa inmediatamente les tranquilizaba con una serie de vídeos hechos por sus familiares, que les calmaba los ánimos. "La noticia ha sido impactante, nos ha puesto el vello de punta, pero el mensaje de nuestros familiares nos ha tranquilizado. Vamos a seguir luchando por nuestros familiares y por toda España", comentaba Jaime Ferre ante la audiencia.

El presentador, además de tranquilizar a los supervivientes, lanzaba un mensaje de optimismo ante la lucha contra el coronavirus: "Si vosotros sois capaces de mantener la bandera de la ilusión y la esperanza, muchísima gente en su casa será también capaz de hacerlo". De las lágrimas del primer momento, los concursantes han sabido sobreponerse. Elena, madre de Adara, enviaba un mensaje a España: "Esto va a pasar, pasará".

La reacción más sorprendente era la de Rocío Flores, que no podía evitar las lágrimas al enterarse de la noticia. Hundida tras no recibir un mensaje de su madre, pedía saber si su madre estaba bien. "Quiero saber si está bien", comentaba entre sollozos a Lara Álvarez. Con lágrimas en los ojos, la hija de David Flores mostraba un interés por el estado de su madre que sorprendía a todos. "Llevo siete años sin saber de mi madre y que pase esto y que no sea capaz de enviarme un mensaje me entran ganas de coger e irme. Te lo juro", explicaba.