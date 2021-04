Rocío Flores debuta como colaboradora: "Es un reto que espero superar"

"Es un reto que espero superar". Son las primeras declaraciones de Rocío Flores en un plato de televisión como colaboradora. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha sido el último fichaje de Ana Rosa. Formará parte del equipo que comentará cada tarde lo sucedido en 'Supervivientes 2021' después de que ayer la pareja de su padre saltara desde el famoso helicóptero como concursante. "Estoy agradecida por la oportunidad que me habéis dado", sentenciaba un tanto nerviosa antes de empezar a comentar el reality. Junto a la colaboración seguirá con sus estudios del grado superior de Nutrición y Dietética "que empecé antes de irme yo al reality y me he reincorporado".

La revista 'Lecturas' publicaba este jueves por la tarde, en primicia, el fichaje de Rocío Flores por 'El programa de Ana Rosa', confirmando así la reaparición mediática de la que se ha convertido en una de las grandes protagonistas y señaladas de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. A pesar de que se dijo en un principio que la hija de Antonio David Flores no hablaría públicamente hasta que se emitiesen todos los capítulos de la docuserie protagonizada por su madre ya que querría saber todo lo que ésta contará antes de dar su opinión sobre su desgarrador testimonio - Ana Rosa Quintana ha convencido a la joven, fichándola como colaboradora estrella de su programa.

Rocío, que no va a hablar de las impactantes confesiones de su madre ni del brutal retrato que hace de su padre, a quien está muy unida, se sentará cada viernes en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para comentar las galas de 'Supervivientes' y defender a Olga Moreno, a quien está muy unida. Así lo ha confirmado de modo escueto esta mañana, nada más comenzar su programa, la propia Ana Rosa que, sin poder ocultar su alegría por haber conseguido el fichaje más deseado en la actualidad, ha desvelado que el papel de Rocío en la sección 'rosa' será para "comentar 'Supervivientes' porque ella participó en el reality y fue una grandísima concursante", ha señalado la 'reina de las mañanas'.

"Una nueva compañera", ha asegurado la presentadora, "a la que recibimos con los brazos abiertos". Y un fichaje que los telespectadores están deseando ver en acción y comprobar si, además de defender a su segunda madre en 'Supervivientes', Olga Moreno, también se pronuncia - de algún modo - sobre la serie documental de su madre Rocío Carrasco en un plató en el que en ningún momento se ha juzgado mediáticamente a Antonio David, motivo principal por el que su hija habría dado el gran paso de reaparecer públicamente en el momento más complicado de su vida.