Rocío Flores, dolida con Ana María en ‘Supervivientes’: "Me ha decepcionado"

La tensión de las últimas semanas en ‘Supervivientes’ parece que se ha enfriado. Jordi González desvelaba este domingo que Fani se ha acercado a Yiya y Nyno, dos de sus mayores enemigos en el programa. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se incorporaba a la isla de los llamados ‘Desvalidos’ con cierto reparo ya que no contaba con ningún apoyo entre el grupo, pero, como afirmaba Ivana, “la cordialidad” ha vencido frente a la rivalidad. “Ya bastante tenemos con el hambre y el cansancio”, comentaba la argentina.

Sin embargo, Jordi González, desde plató, sembraba la duda en si esta armonía era real o solo un espejismo. A continuación, daba paso a unas imágenes en las que Yiya, en soledad, revelaba a cámara que no se fía de Fani. "Tú eres muy listilla y yo muy espabilada", expresaba la concursante. También Nyno explicaba a cámara que, aunque le ha tendido la mano, no confía en ella. A las críticas a Fani también se sumaba Ivana, que confesaba seguir pensando “lo mismo” de ella que unos días antes, cuando la acusaba de ser “una falsa”.

La sorpresa en Honduras venía de la mano de Rocío Flores y Ana María Aldón, cuya relación no pasa por su mejor momento después de que la mujer de José Ortega Cano afirmara el pasado jueves que no tendría ningún problema en irse “de copas” con Yiya, la gran enemiga de Rocío. Este comentario decepcionaba a la hija de Antonio David Flores: “Que no la voy a juzgar ni mucho menos, que es totalmente respetable que ella haga lo que considere oportuno. ¿Que me ha dolido? Claro que me ha dolido. Es que, si no digo lo que pienso, no me caracterizo por ser yo. Esto es lo que pienso”.

Rocío Flores se mostraba muy sólida con Ana María y así se lo confesaba a sus compañeros: “Para mí era mi apoyo dentro de la isla. ¿Que me he llevado la hostia más grande? Sí que me la he llevado”. Aunque afirmaba que sí creía que Ana María no dijera que no la consideraba como parte de su familia ya que “por ser la mujer de quien es, para mí, forma parte de mi familia”, pero “sí que me ha dolido que haya dicho que la aprecia. Me ha dolido en el alma”. También José Antonio Avilés apoyaba a su amiga Rocío. “Echo de menos de Ana María que se posicione contigo”, expresaba.

“Si Ana María hubiese pasado lo que he pasado, yo me hubiera partido los cuernos por defenderla”, comentaba Rocío, que no termina de entender la actitud de Ana María. Durante el programa, Jordi conectaba en directo con la nieta de Rocío Jurado y le preguntaba por este tema. “Estoy dolida, sí”, respondía la concursante, que, aún así, dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación. “No le tengo ningún rencor”, puntualizaba. A pesar de estas palabras, Rocío aún se mostraba decepcionada: “Es la cuarta vez que pasa. Cuando tienes a una persona que te humilla y al lado está una persona supuestamente de tu familia y dice que se iría de copas con ella… Yo me quedo a cuadros”.