Rocío Flores enorgullece a su padre al hablar como habló de su madre: "Amén"

No sabíamos si iba a suceder o no, pero sí ha sucedido. Rocío Flores Carrasco no ha podido evitar llorar, romperse y abrirse en canal llorando ante la situación familiar que vive ella, su hermano David y su padre Antonio David con Rocío Carrasco, para responder a la reflexión que hacía la madre de Adara, Elena Rodríguez, dentro de Supervivientes 2020.

Un momento muy doloroso para los Flores. Antonio David Flores comentaba horas después en 'Sálvame': "Amén. Solo puedo decir eso. No se puede hablar de una forma más sincera, tan tranquila, tan sensible...".

"El que tiene que darle las gracias soy yo", reconocía un orgulloso Antonio David frente a las declaraciones de su hija a la madre de Adara. "Hubo un momento en el que estaba muy preocupado y no sabía hasta donde iba haber hablado", explicaba el exmarido de Rocío Carrasco.

"Son veintitantos días allí y esto podía llegar" comentaba Antonio David al haber revelado su hija, lo duro que han sido estos tres años en los que el actual marido de Olga Moreno podía haber dado con los pies en la cárcel y tras la gran distancia que Rocío Flores y Rocío madre mantienen.

Ha sido muy clara pero sin romper, de momento, su línea, sin revelar nada... así en la misma línea que tienen los hijos de Isabel Preysler, toda la vida en la tele pero sin contar cosas que siempre han quedado entre cuatro paredes.