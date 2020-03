Rocío Flores y José Antonio rompen la amistad forjada en 'Supervivientes'

Tras cuarenta días de convivencia en Honduras, los concursantes de 'Supervivientes' recibían una noticia importante: los expulsados del concurso volvían a reunirse con sus compañeros, para sorpresa de estos. Las primeras en reencontrarse eran Fani e Ivana, que, tras un breve abrazo, se enzarzaban en una discusión. La argentina acusaba a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' de ser "falsa" e ir "tejiendo tramas en contra de todos". "Lo hace para tener un poco de protagonismo", comentaba en plató Christofer, novio de Fani.

La siguiente en ver a sus excompañeros era Elena, que se volvía a ver las caras con Hugo, su exyerno. La tensión entre los dos se palpaba en el ambiente por un desencuentro en el pasado. La superviviente, a pesar de no tener la mejor relación con él, reacciona con una sonrisa al saber que no están solos en la playa. Aún así, el programa no tardaba en dar paso a un nuevo desencuentro. En esta ocasión, José Antonio Avilés y Rocío Flores rompían su amistad en una acalorada discusión.

Carlos Sobera era el encargado de anunciar esta trifulca: "José Antonio y Rocío Flores está llegando a un punto de no retorno". Así daba paso a las imágenes. Todo empezaba porque la hija de Antonio David y Rocío Carrasco dejaba caer que su hasta ahora amigo era un "traidor". "No digas eso porque parece que yo soy el malo de la película", respondía José Antonio, que elevaba el tono. El enfado de Rocío también iba a más: "Me la pela lo que digas. Ya me estas tocando las narices". El periodista intentaba tomar la palabra, pero Rocío contraatacaba: "¿Me vas a dejar hablar o va a ser un monólogo siempre?".

Avilés no daba su brazo a torcer y volvía a cargar contra Rocío: "Yo no te estoy amenazando. Eso es que tienes un concepto de mí, como persona, muy malo". La concursante recriminaba al periodista que "da la casualidad que siempre discutes con los que son tus amigos". "A mí no me vas a decir que te estoy machando porque yo no he traicionado a nadie", respondía Avilés. Y la discusión continuaba gracias a un comentario del colaborador de 'Viva la vida': "Sabía como eras. Pensé que eras buena persona". Tras estas palabras, Rocío Flores daba por terminada su amistad con Avilés: "Pues se acabó. Fin. ¡Olvídame! Déjame ya en paz. No voy a discutir contigo, que yo no me invento nada".

Y Rocío Flores no era la única en lanzar sus dardos contra Avilés. También Elena afirmaba estar decepcionada por la actitud del periodista. "Hemos sido unos títeres en sus manos", afirmaba la madre de Adara. Sorprendía este cambio de actitud por parte de la concursante ya que, durante estas semanas, siempre había estado muy cerca de Avilés. "Por fin me he dado cuenta de cómo es", sentenciaba.