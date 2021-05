Rocío Flores zanja los rumores de separación con su padre Antonio David

Rocío Flores continúa con su día a día a falta de poco más de 10 horas para que su madre desvele en el nuevo episodio de su serie documental cómo perdió su relación con su hijo David. Un capítulo en el que la joven queda nuevamente señalada, puesto que Rocío Carrasco la hace 'responsable' en cierto modo de que su 'enano' se fuese de su casa. Según ella Ro habría influido en su hermano, manipulándolo en contra de su madre y prohibiéndole que hablase bien de ella en su presencia, además de insistirle en que se fuese a vivir con ella y con su padre a Málaga.

Unas acusaciones muy duras que ponen a su hermano David - que nunca ha hablado públicamente - en el ojo del huracán y sobre las que Rocío, de nuevo en Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales, prefiere no decir nada. Sin poder ocultar su abatimiento en los que son los momentos más complicados de su vida, la nieta de Rocío Jurado tampoco confiesa qué le parece que su madre ponga como condición para retomar el contacto que su padre desaparezca de su vida, poniéndole en una complicada tesitura sobre la que la joven evita pronunciarse.

Reiterando que no tiene ningún tipo de problema con Antonio David y confesando entre risas que "ya no sabéis qué inventar. Bueno vosotros no, pero que no saben ya...". Y para muestra un botón, porque dejando clara la especial unión que tiene con su padre, Ro va hablando por teléfono con él cuando las cámaras la loclaizan en la estación del AVE y se despide cariñosamente de él a su llegada a la capital.

Feliz y agradecida por el apoyo público que le han dado a ella y a su hermano Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez recientemente, Rocío no aclara si ha hablado con ellos en los últimos días ni tampoco qué le han parecido las declaraciones de Ortega Cano asegurando que su relación con Rocío Carrasco era buena hasta que comenzó su relación con Fidel Albiac. Con un "no tengo nada que aclarar" - que también incluye la especial complicidad que Olga Moreno está teniendo con Gianmarco en 'Supervivientes' - Ro demuestra una vez más su capacidad de contención, dejando claro que no va a hablar de su madre pero desmintiendo que haya ningún distanciamiento con su padre.