Rocío Flores y Yiya firman la paz en el último debate de ‘Supervivientes’

La edición más extrema de ‘Supervivientes’ llegaba a su fin este jueves con el nombramiento de Jorge Pérez como ganador del premio. Una vez repartido el maletín con los 200.000 euros del premio, llegaba el momento de saldar cuentas entre los concursantes. Por ello, este domingo Jorge Javier Vázquez presentaba el debate final del ‘reality’ de Telecinco. Uno de los supervivientes que más han dado de hablar es José Antonio Avilés, cuya “vida paralela” llena de mentiras sorprendía a todos.

Precisamente sobre este asunto, Avilés afirmaba que actualmente no debe dinero a nadie. El llamado “falso periodista” aseguraba que se ha encargado de pagar a todos los que había engañado. "¿Cuál va a ser tu próximo golpe?", bromeaba el presentador con Avilés. Y no paraba ahí: "Sí, sí, estás tan delgado que vas a acabar debiendo kilos". Otro de los temas que llamaron la atención durante el concurso era la relación de Hugo Sierra e Ivana Icardi. Los se reencontraban en plató y, a pesar de todas las discusiones que tuvieron en Honduras, se saludaban cordialmente. "Estás muy guapa", le decía el uruguayo.

Al margen de esta controversia, todos los ya exconcursantes del programa daban la bienvenida a Jorge Pérez, flamante ganador del concurso. El guardia civil aseguraba sentirse “feliz” por haber conseguido la victoria. “¿Qué piensas hacer con el dinero?”, preguntaba el presentador, a lo que Jorge respondía que todo estaba en manos de su mujer. “Avilés te lo puede gestionar muy bien”, bromeaba Jorge Javier. El colaborador de ‘Viva la vida’ se lo tomaba con humor: "No me considero mala persona". Sin embargo, no todos piensan lo mismo.

En una de sus intervenciones, Cristian Suescun aprovechaba para atacar a Avilés: "Tienes un doctorado en mentir". El exconcursante se mostraba muy en contra de su compañero. También Rocío Flores se pronunciaba sobre Avilés, el que ha sido uno de sus mejores amigos en el programa: "Es verdad que hay veces que se marca faroles". La nieta de Rocío Jurado se mostraba agradecida a ‘Supervivientes’: “He crecido mucho a nivel físico y psicológico gracias al programa”. "Ellos contaban sus vidas y yo por el hecho de ser un personaje público y tener muchísima más repercusión pues me frenaba más”, confesaba.

Rocío también se reencontraba con Yiya, una de sus mayores enemigas en el concurso. El paso del tiempo ha ido enfriando la tensión entre las dos y acaban enterrando el hacha de guerra. Incluso Yiya le pedía disculpas a Rocío por algunos de sus comentarios en los que se podía interpretar que se burlaba de su aspecto físico. “En ningún momento he sido conocedora de que había historias debajo”, comentaba la exconcursante. Rocío callaba ante las palabras de Yiya, que aseguraba que “como se ha dicho que tenías complejos y yo he tenido problemas, nunca lo haría”. Así, los supervivientes han aclarado sus diferencias.