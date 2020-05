Rocío Flores y Yiya pasan de ser enemigas a tener "una relación maravillosa".

Jorge, Yiya y Elena llegaban al jueves como los nominados de la semana en 'Supervivientes'. Jorge Javier Vázquez, desde Madrid, avanzaba que la convivencia en la isla había experimentado un hecho inesperado: el distanciamiento de Albert Barranco y Rocío Flores. Además, los supervivientes afrontaban en directo la prueba de recompensa, llamada ‘Este puzle es una ruina'. "Cuando hay comida son hienas", comentaba Ivana sobre sus compañeros.

Esta afirmación de la concursante no sentaba bien a Elena. "Nunca me cojo los pescados más grandes, no voy a quedar como una persona egoísta porque me niego", contestaba. Aún así, Elena pedía disculpas a Rocío e Ivana por algunas actitudes producidas por la falta de comida”. Por su parte, Yiya también opinaba desde su experiencia: "Cuando hace tanto tiempo que no comes no estás pendiente de Lara ni de absolutamente nadie". Tras la intervención de Jorge Javier, las supervivientes hacían las paces.

Otra gran sorpresa de los últimos días de convivencia es la incipiente amistad que está surgiendo entre Rocío Flores y Yiya, quienes hace solo unos días no se soportaban. La nieta de Rocío Jurado incluso llegó a sufrir ataques de ansiedad por culpa de su compañera de concurso. Esta semana, tras la reagrupación de los supervivientes, las dos se han acercado e incluso han tenido detalles la una con la otra. “Aquí se está fraguando una relación maravillosa”, comentaba Yiya. También Rocío aseguraba haber dejado atrás los malos rollos del pasado: “Estoy muy orgullosa de mi evolución y de la suya”.

Ana María Aldón se convertía en protagonista del programa de este jueves al someterse a un cambio de ‘look’. A cambio de tres cocidos, la esposa de Ortega Cano aceptaba raparse el pelo. Lara Álvarez era la encarga de aportar la tijera con la que ‘cortarse la coleta’ e invitaba a los concursantes a rapar a Ana María. El primero en hacerlo era Jorge, que realizaba un corte bastante pronunciado. La concursante se mostraba sorprendida al ver si coleta mucho más corta de lo acostumbrado. “Estás muy, muy, muy guapa, Ana María”, aseguraba Jorge Javier. La andaluza se tomaba con humor este momento y se ponía en manos de sus compañeros para rematar el corte.