Rooney Mara y Joaquin Phoenix van a casarse después de tres años de noviazgo

Suenan campanas de boda en Hollywood. Parece que una de las parejas más discretas del celuloide estadounidense va a pasar por el altar en breve, pues según la revista 'US Weekly' los actores Joaquin Phoenix y Rooney Mara se han comprometido después llevar juntos tres años.

Aunque ellos ni sus representantes lo han confirmado, todo apunta a que se han prometido hace ya unos meses, pues la actriz luce desde mayo un impresionante anillo de diamantes, tal y como han podido captar los paparazzis que le han seguido en este tiempo.

La pareja se conoció en 2013, cuando grabaron juntos su primera película, 'Her', de Spike Lee. Si bien fue en su segunda grabación, 'María Magdalena', protagonizada por Mara y en la que Phoenix es Jesús de Nazaret, cuando empezaron a salir. La tercera y última producción juntos fue 'No te preocupes, no llegará lejos a pie'.

La pareja lleva una relación muy discreta y alejada del mundanal ruido de las estrellas del cine. Viven en Hollywood Hills y hacen una vida muy sencilla, según fuentes cercanas a ellos. Prefieren vivir a su aire sin tomar mucho contacto con otros colegas de profesión. Ahora, su amor se verá culminado con esta boda.