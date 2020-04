El increíble cambio de 'look' de Rosalía que ha enloquecido a sus seguidores 

Rosalía lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a experimentar y ha desarrollado su creatividad aprovechando estos días de confinamiento por la crisis del coronavirus. Así, ha decidido publicar en redes su nuevo cambio de 'look'.

Después de Chenoa y Miley Cyrus -ambas se han cortado el pelo en casa- llega el turno de la cantante española más internacional del momento. Ha optado por cambiar su estilo y se ha dejado flequillo.

Ver esta publicación en Instagram 💇‍♀️💇‍♀️💇‍♀️ Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 31 Mar, 2020 a las 8:13 PDT

Rosalía ha compartido un vídeo en Instagram en la que se la ve con este cambio que no le queda nada mal. Sus seguidores han coincidido en una cosa: la catalana, con flequillo, tiene un parecido más que razonable a una cantante mexicana llamada Selena Quintanilla.

La joven ha estado muy activa en redes sociales desde que comenzó la cuarentena y también publicaba por sorpresa el pasado 24 de marzo su nueva canción, 'Dolerme'. El estribillo de la canción reza: 'Yo ya no sé por qué no quiere dolerme, acelero para saber si consigo estrellarme. Quiero que lo veas y no pienses en detenerme y así demuestras que has podido olvidarme'.

La artista explicó en su cuenta de Twitter que "sé que lo que yo hago como artista puede parecer prescindible, (...) pero para mí poder hacer música es salud mental. Esta canción se llama Dolerme y espero que os haga sentir un poco mejor como a mí cuando la hice". La artista le ha pedido a sus seguidores que se cuiden mucho en varias ocasiones y ha dado el ejemplo al trasladar su estudio a casa.