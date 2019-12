Rosalía se estrena en Madrid con un concierto en el WiZink Center

Tras expandir su reino por medio mundo y ganar Grammys y premios MTV a pares, Rosalía ha regresado al país que la vio nacer. Primero, con dos conciertos en el Palau Sant Jordi y este martes lo hará con una presentación en el WiZink Center de Madrid.

@rosaliavt cantando Barefoot in the park con el Palau lleno ayer ✨😭 pic.twitter.com/ocIRdVwuEc — S^2 (@Sara_7712) December 8, 2019

Rosalía llegará a Madrid después de haber colgado el cartel de no hay entradas en su primer concierto en Barcelona, al que acudieron 17.000 personas. "T'estimo mil bcn, merci", publicó la artista en su cuenta de Twitter tras la cita. La cantante de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) llevará al recinto madrileño el flamenco fusión de 'El Mal Querer', su trabajo más destacado y que incluye un guiño a las artes visuales, la moda y la coreografía. El ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, ha confirmado su asistencia al evento .

T’estimo mil bcn, merci❤️😿 — R O S A L Í A (@rosaliavt) December 9, 2019

Con el single principal del álbum, 'Malamente', obtuvo seis nominaciones a los Grammy Latino, llevándose a casa los premios a la Mejor Canción Alternativa y Mejor Actuación Urban Fusion. Este año, Rosalía ha aparecido junto a James Blake en el lanzamiento de su single 'Barefoot in the Park', y ha hecho cuatro lanzamientos adicionales: 'Yo x Ti, Tu x Mi' con Ozuna, la doble canción 'Milionària & Dio$ No$ Libre Del Dinero', 'Aute Cuture' y 'Con Altura' con J Balvin y El Guincho.

La artista también ha conseguido que el vídeo de 'Con Altura' sea el más visto en 2019 de una artista principal femenina, alcanzando el número 1 en la lista de vídeos musicales globales de YouTube y con el que Rosalía acaba de ganar sus dos primeros premios MTV VMA. La española forma parte también del listado global de vídeos musicales ocupando la segunda posición, y es, además, una de los dos únicos artistas en tener un vídeo musical en YouTube este año que ha superado los mil millones de reproducciones.

Saliendo de las fronteras españolas, el panorama musical en YouTube cambia ligeramente, si bien se cuentan seis temas en español entre los diez primeros. Varios de los artistas repiten: Daddy Yankee & Snow con 'Con Calma' son en este caso los que coronan el listado global, seguidos de Rosalía. Otros nombres que aparecen son los de Anual AA, Karol G, Ozuna o Bad Bunny, junto a los de Shawn Mendes y Camila Cabello ('Señorita'), Billie Eilish ('bad guy') o Ariana Grande ('7 rings'), entre otros.