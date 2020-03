Rosalía lanza por sorpresa su nueva canción 'Dolerme' en plena cuarentena

La artista Rosalía ha publicado este martes la canción 'Dolerme', que ha colgado en sus redes sociales acompañada de una ilustración en imagen fija, ha informado la discográfica Sony Music.

Dolerme https://t.co/W6PcpaL3jX pic.twitter.com/c8DvNkut3O — R O S A L Í A (@rosalia) March 24, 2020

Con un inicio acústico al que se van sumando bases electrónicas, este 'Dolerme' supone un nuevo tema de la artista de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). El estribillo de la canción reza 'Yo ya no sé por qué no quiere dolerme, acelero para saber si consigo estrellarme. Quiero que lo veas y no pienses en detenerme y así demuestras que has podido olvidarme'.

La artista explicó en su cuenta de Twitter que "sé que lo que yo hago como artista puede parecer prescindible, (...) pero para mí poder hacer música es salud mental. Esta canción se llama Dolerme y espero que os haga sentir un poco mejor como a mí cuando la hice". La artista le ha pedido a sus seguidores que se cuiden mucho en varias ocasiones y ha dado el ejemplo al trasladar su estudio a casa.

❤️por favor cuidémonos mucho — R O S A L Í A (@rosalia) March 18, 2020