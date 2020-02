"Rubén te ha guardado un respeto", le asegura Fani a Christofer en la isla 

La anterior entrega de ‘La isla de las tentaciones’ concluía con un Christofer muy dolido y decepcionado por la infidelidad de su novia. Al contrario que sus compañeros, el chileno tomaba la decisión de no ver imágenes de Fani y tener una hoguera de confrontación con ella, si ella accedía. En la emisión de este martes, el programa presentado por Mónica Naranjo desvelaba la decisión de su novia. Aunque con dudas, finalmente Fani accedía a reencontrarse con Christofer, a pesar de su temor de que esto significara el fin de la relación por su traición.

Christofer afrontaba este cara a cara con rencor hacia su novia: “Me ha destrozado como nadie lo ha hecho en mi vida”. El momento más esperado, hasta el momento, llegaba y Mónica Naranjo era el artífice de este reencuentro, que se producía en medio de un clima de tensión entre la pareja. Sin apenas emoción en su saludo, la frialdad del momento reflejaba el rechazo del chileno a su todavía novia, a quien le pedía explicaciones por su idilio con Rubén.

“Estoy preparado, pero tengo mucho miedo”, así resumía el chileno los sentimientos que tenía en su interior ante la visita de Fani. “No puedo seguir con esta situación, necesito seguir con mi vida adelante. Necesito una explicación”, comentaba ante las cámaras. Por su parte, Fani explicaba que entendía el enfado de su pareja, aunque expresaba que “me gustaría saber qué ha pasado, qué ha ocurrido”. Finalmente, el reencuentro se producía. “Qué pena”. Estas eran las palabras de Christofer nada más ver a Fani, que de defendía afirmando que ha hecho “lo que sentía” y que había descubierto que no estaba enamorada “porque una persona enamorada no hace lo que he hecho”.

Fani intentaba defender su posición. Explicaba que su pareja no pasaba por un buen momento. “Lo que tú me aportabas no es lo que yo necesitaba en mi vida”, comentaba la concursante a su novio, que se mostraba sorprendido y le pedía “un mínimo de respeto”. “Estoy flipando con tu actitud”, contestaba Christofer. Sobre su nuevo idilio amoroso, Fani revelaba: “No estoy enamorada de Rubén, pero me gusta estar con él”. Al borde de las lágrimas, Christofer confesaba que, sobre un posible perdón a su novia, “mi cabeza dice que no, pero mi corazón dice que sí”.

“Rubén te ha guardado un respeto que flipas”, explicaba Fani sobre su pretendiente. Al ver la actitud de su todavía novia, Christofer afirmaba que no la veía arrepentida. Al ver las imágenes de la infidelidad, el chileno explotaba: “Quítate el anillo”. “Eres muy mala”, continuaba asegurando al descubrir más imágenes del encuentro de Fani con Rubén. “¿Qué sientes por Fani?”, preguntaba la presentadora, a lo que Christofer respondía: “Ahora mismo asco. Me he quitado un peso de encima muy gordo”. Sin embargo, tras la confrontación, el concursante revelaba que “la sigo queriendo”.