¿Habrá ruptura? Estela Grande pasa un mal momento con Diego Matamoros 

Estela Grande subió este domingo por la noche a la casa de Guadalix de la Sierra para reencontrarse con el que asegura que se ha convertido en su nuevo amigo, Kiko Jiménez. Mientras la mayoría de la gente opina que la mujer de Diego Matamoros siente mucho más que una simple amistad por la pareja de Kiko, ella sigue en sus trece. Lo cierto es que en El tiempo del descuento hemos visto como la exconcursante no se ha callado nada y ha dicho en todo momento lo que sentía.

A pesar de que su pareja le aconsejó que no subiera a la casa, Estela aseguró que hizo lo que sentía en su corazón: "Diego hubiera preferido que no viniese pero es mi decisión". Con mucha emoción y alegría, la exconcursante le confesaba a Jorge Javier Vázquez los motivos por los que había decidido ver a Kiko Jiménez: "Mi amigo está en la cuerda floja, me apetecía subir, darle un abrazo y decirle que estoy aquí".

Lo que no se esperaba es que desvelara públicamente es cómo se encuentra su situación sentimental y es que desde que salió de la casa de Guadalix de la Sierra, las cosas con Diego no han ido muy bien: "Estamos llevando con tranquilidad y con calma. No se ha barajado una ruptura definitiva en ningún momento, necesito un tiempo de adaptación y voy más despacio".

De esta manera, la nuera de Kiko Matamoros ha confesado frente las cámaras de El tiempo del descuento que su relación con Diego Matamoros no pasa por su mejor momento: "El tiempo pone a cada uno en su lugar. Estos días hemos hecho planes por separado, él ha estado con su gente y yo con la mía, pero dormimos los dos en casa cada noche". A pesar de que no estén pasando por su mejor momento, Estela asegura que no parará de luchar por su matrimonio: "Ahora mismo estamos un poco... Pues así... Pero Diego está luchando mucho por nosotros y yo estoy luchando también".

No todo terminó ahí porque llegó el momento en el que Estela tuvo que reencontrarse con su amigo. Abrazos, besos, ánimos... Le mostró todo su apoyo porque tenía la necesidad de que él supiese que le estaba defendiendo afuera y luchando para que se proclamase ganador de la edición. Lo que no sabía Estela es lo que iba a ver minutos más tarde.

Kiko Jiménez se quedaba solo en la sala y entraba Sofía Suescun. Cómo no, los dos quisieron burlarse de la relación entre Diego Matamoros y Estela y se recochinaron de la mala situación que estos estaban teniendo. La nuera de Kiko Matamoros hubiera esperado que su 'amigo' la defendiese ante los ataques de la hija de Maite Galdeano, pero eso nunca se produjo. La cara de la exconcursante desde el confesionario viendo las imágenes hablaban por sí solas: "Me siento estúpida, no te puedo decir otra cosa".