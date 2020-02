'Sálvame Deluxe' cuestiona a Lydia Lozano: "Nos has querido meter un gol"

Lydia Lozano se convertía en la protagonista de la semana en ‘Sálvame Deluxe’. La colaboradora informaba la semana pasada que Rocío Flores y Rocío Carrasco habían mantenido una conversación a espaldas de Antonio David Flores. Esta exclusiva revolucionaba el plató y, unos días más tarde, esta información era desmentida. El nombre de su fuente, José María Franco, salía a la luz y le llovían las críticas porque toda su información es falsa. "Yo estaba ciega, lo reconozco, pero lo fuerte es que la hija de José María Franco me sigue diciendo que es verdad y, además, él lo sigue diciendo también", explicaba Lydia.

No es la primera vez que el exchófer de Roció Jurado aparece en el centro de la polémica aportando una información falsa a un periodista. Esta polémica llevaba a Lydia Lozano a sentarse en ‘Sábado Deluxe’ para someterse al polígrafo de Conchita. Su profesionalidad como periodista era cuestionada por sus compañeros de programa. "No es el gol que te han metido a ti, es el gol que tú nos has querido meter a todos nosotros", le comentaban los colaboradores del programa presentado por María Patiño.

Lydia Lozano se indignaba ante las dudas del equipo del programa y, entre cosas, explicaba que esta polémica la ha llevado a pasar uno de sus momentos profesionales más difíciles. Incluso ha afectado a su familia: “Mi madre se tuvo que tomar por mi culpa un Lexatín con 90 años". Tras responder a las preguntas planteadas por Patiño, la periodista desvelaba que “lo que diga Kiko Matamoros me la suda”, dejando ver que no mantiene una buena relación con él. “Yo de quién era amiga era de Coto Matamoros. Kiko siempre fue una copia de su hermano”, afirmaba.

Kiko Matamoros cuestionaba incluso si Lydia Lozano había terminado la carrera de periodismo y le pedía su título, aunque ella se negaba a aportarlo. Aunque la mayoría de sus respuestas eran ciertas, mentía sobre algunas cuestiones importantes. Conchita desvelaba que a la colaboradora le duele que valoren más a Kiko Hernández como periodista que a ella. Otra de las preguntas en las que Lydia no decía la verdad tenía que ver, precisamente, con su trabajo. “¿Contrastaste la información de alguna manera?”, preguntaba María Patiño, a lo que la colaboradora respondía afirmativamente. El veredicto de Conchita: “Miente”.