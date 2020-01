Sandra Barneda se sincera: "Nagore es lo más fuerte que me ha pasado"

Si hace una semana Ana Botín viajaba hasta Groenlandia en 'Planeta Calleja', este miércoles el programa de Jesús Calleja retaba a Sandra Barneda a vencer el vértigo. Lo haría en Malasia, donde se enfrentaba al desafío de ascender por el Monte Kinabalu, de 4.000 metros de altura. Nada más comenzar la aventura, la presentadora se sinceraba con Calleja sobre su pasado familiar: "A mis padres los definiría como dos artistas, no han tenido una vida fácil ninguno de los dos, perdieron a una hija nada más nacer, una negligencia médica. Dijeron que nació muerta y no".

Los dramas familiares durante su infancia y juventud fueron constantes. Sin duda, el golpe más duro fue, la enfermedad de su hermano. "Cuando le diagnostican leucemia no me lo contaron, creces un poco sola. Vivía con una tristeza continua. Yo no me enteré, pero me marcó", explicaba emocionada. En el recorrido, Barneda y Calleja han tenido la oportunidad de visitar "la isla de las tortugas", una remota isla cuyo acceso está limitado de un pequeño grupo de personas al día.

Sandra Barneda también ha tenido la oportunidad de comprobar en primera persona la gran deforestación que están sufriendo los bosques del país, ocasionada por el negocio del aceite de palma. Calleja continuaba indagando en el lado más personal de la presentadora, que desvelaba que, aunque comenzó presentando informativos en la televisión, llegó un día que se cansó. "Yo no quería hacer más informativos. El 'reality' es uno de los grandes formatos de televisión", explicaba, dejando claro que es uno de sus géneros favoritos. "A mí me gusta ser la chica seria del entretenimiento, porque creo que dentro de la seriedad también puede haber mucho humor", relataba a Calleja.

Otra visita de su aventura era un centro de acogida de orangutanes, donde Sandra Barneda se mostraba algo asustadiza con los animales. En este paisaje natural, la presentadora hablaba de uno de los temas de los que hasta ahora evitaba hablar: su homosexualidad. "A mí me sacaron del armario en una entrevista en la que yo no había tratado el tema", comentaba ante la atenta mirada del presentador. Los dos reflexionaban sobre este tema y Barneda llegaba a una conclusión: "La vida va de otra cosa, no de señalar".

Para la presentadora, salir del armario con sus padres no fue fácil. "Como a muchos padres, les cuesta asimilarlo. Una de las cosas que me decían es que era una fase... y mientras dura esa fase te estás perdiendo una hija", explicaba. Sus relaciones sentimentales las ha intentado mantener en privado, aunque la que mantuvo con colaboradora de televisión Nagore Robles ha sido muy comentada en los medios. Emocionada, Barneda relataba que Nagore "es lo más fuerte que me ha pasado". Según contaba, la prensa la sacó del armario cuando ella se escondía y "temblaba en el debate de 'GH' cuando veía a Nagore".