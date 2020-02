Carbonero celebra los 36 en "un año en el que cumplirlos ha sido el mejor regalo"

Sara Carbonero ha celebrado un día muy especial. La periodista ha sumado una vela más a su tarta de cumpleaños en una jornada donde ha recibido muchísimas felicitaciones. Feliz con todos el cariño recibido, la mujer de Iker Casillas quiso reflexionar sobre el año tan duro que ha vivido. Y es que fue en mayo de este pasado 2019 cuando le diagnosticaron un tumor en su ovario.

Esta es una lucha que ha encarado al lado de los suyos. Recuperada, Sara ha querido dejar este mensaje donde deja claro que lo mejor de estos 36 ha sido poder cumplirlos.

"KAMA MUTA: Término que proviene del sánscrito y que significa literalmente 'conmoverse, llenarse de amor o admiración'. Hace unos días una persona que se ha convertido en imprescindible en mi vida me habló de esta expresión todavía desconocida por muchos. Los expertos dicen que es la emoción universal más intensa, porque define ese instante en el que nos sentimos tan llenos de afecto, de sorpresa o admiración hacia algo o alguien que no tardan en asomar las lágrimas en nuestros ojos. Puede ser una canción, un grupo de personas, un atardecer, la boda de unos amigos, el nacimiento de un niño, un sabor o incluso un aroma lo que nos transporte a ese instante de felicidad absoluta. Esta misma persona me dijo: '¿Te das cuenta de que hay un montón de palabras para definir las emociones que nos provocan malestar y ninguna para ese instante en el que se nos ponen "los pelos de punta" o sentimos "mariposas en el estómago'?. Pensé que tenía razón, y desde ese día busco todavía con más ahínco el 'Kama Muta', soy capaz de identificarlo en las pequeñas cosas, todos los días , intento que no pase un solo día sin sentirlo. Como hoy, mientras leía todas las felicitaciones por mis 36 en un año en el que cumplirlos ha sido el mejor regalo posible. Gracias por tanto cariño e inspiración".