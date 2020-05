Saray reaparece en 'Masterchef': "Me arrepiento de cómo me fui".

Las cocinas de la octava edición de ‘Masterchef’ recibían este lunes a unos invitados muy especiales. La polémica Saray y el resto de los concursantes eliminados del programa se veían de nuevo las caras con los jueces, que anunciaban la puesta en marcha de la repesca. Esta readmisión de uno de ellos causaba gran expectación entre los aspirantes. Los exconcursantes visitaban el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, donde los equipos se enfrentaban a un menú diseñado por Saúl Craviotto, piragüista olímpico y ganador de la segunda edición 'Celebrity'.

Pero la noche comenzaba con otra prueba. Los jueces ofrecían 15 ingredientes a los aspirantes, como sepia, alcachofas, cebolleta, aguacate, ajo, queso, tomates, leche de coco, vino de Oporto o especias. Pero el cocinado no era tan fácil como pensaban. Debían “robar” a sus compañeros 10 productos, “uno, dos o 10 ingredientes a un mismo adversario”. Estos robos despertaban las rencillas entre los aspirantes a chefs. Juana y Teresa se enfrentaban por un comentario. “Me dijo que me habían sentenciado”, aseguraba Juana sobre Teresa, que aseguraba que solo había sido una broma. “Ya han empezado a saltar cuchillos”, respondía.

Finalmente, llegaba el momento de la repesca. Pepe Rodríguez anunciaba la llegada de los exaspirantes. Los concursantes del programa se sorprendían al recibir la noticia, pero corrían a abrazarse con sus excompañeros. La mayor expectación recaía en Saray, que reaparecía muy emocionada, entre lágrimas. “Confieso que me sorprende verte aquí”, le comentaba Jordi Cruz. La granadina respondía arrepentida: “Me siento súper mal. Me ha dado mucha alegría ver a mis compañeros. Me arrepiento de cómo me fui y espero que me den una oportunidad de demostrar que soy una guerrera”. El chef sentenciaba: “Espero que nos demuestres respeto por la cocina”.